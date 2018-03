Indiaas kinderboek noemt Hitler inspirerende leider

In India lijken de mensen er een iets andere mening over Adolf Hitler op na te houden dan in Nederland. Een Indiase uitgever kwam afgelopen week in opspraak, vanwege een kinderboek waarin Hitler een groot wereldleider wordt genoemd.

Het boek genaamd ‘Leaders’ werd drie jaar geleden uitgebracht en gaat over '11 leiders die hun leven hebben gewijd aan het verbeteren van het leven van de mensen in hun land.’ Eén van de leiders die wordt behandeld in het boek is Adolf Hitler.

'Hij had leiderschapskwaliteiten'

Sinds kort wordt het boek ook online aangeboden en dat leidde tot woede bij verschillende joodse organisaties. „Hun leven gewijd aan het verbeteren van landen en de levens van mensen? Adolf Hitler? Dit boek zal tranen van geluk brengen bij Nazi’s en hun racistische neonazistische erfgenamen”, schrijft Rabbi Abraham Cooper van het Simon Wiestenhal Center, een Joodse mensenrechtenorganisatie in Los Angeles, in een verklaring.

Adolf Hitler wordt naast onder andere Barack Obama en Nelson Mandela een inspirerende leider genoemd. De uitgever van het boek liet aan The New York Times weten dat Hitler alleen wordt genoemd vanwege zijn leiderschapskwaliteiten en omdat zijn toespraken massa’s mensen beïnvloedde. „We hebben het niet over zijn gedrag of hoe naar dingen keek. We hebben het ook niet over of hij een goede of slechte leider was. Het gaat simpelweg over hoe machtig hij als leider was.”

Gebrek aan kennis WOII

De uitgever had nog niet eerder klachten ontvangen over het boek. In delen van Azië begrijpen mensen dan ook niet goed wat Nazi-Duitsland heeft gedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hitler wordt er wel vaker als een sterke leider gezien. In 2004 kwam ook al een schoolboek in opspraak omdat er bewonderend werd gesproken over de Nazi’s en het fascisme.

Het is niet bekend wie het kinderboek geschreven heeft.

