In Texas blijven maar bommen afgaan

De politie in de Amerikaanse staat Texas heeft op dit moment te maken met een enorm raadsel. Overal in hoofdstad Austin gaan namelijk bommen af en de politie tast in het duister wie de bommen plaatst en waarom.

Volgens The New York Times heeft de VS in de laatste tientallen jaren niet zo'n schaamteloze en dodelijke 'seriebommer' gekend. Inmiddels zijn er in de stad vijf bommen afgegaan en is een zesde gevonden voordat deze schade kon aanrichten. Door de eerste vijf explosies zijn twee mensen overleden en vijf mensen gewond geraakt.

Gewone woonwijken

De dader of daders die deze bommen plaatsen lijken een voorkeur te hebben voor gewone woonwijken. De eerste bom werd op twee maart als pakketje bij iemand voor de deur gelegd. De bom beroofde een 39-jarige man van het leven. Tien dagen later volgden nog twee explosies van pakketjes die voor de deur waren afgeleverd. Eén persoon kwam hierdoor om het leven en twee anderen raakten gewond.

Na het afleveren van pakketjes aan deuren, lijkt de aanpak van de dader te veranderen. De vierde bom was namelijk verbonden aan een draadje dat over een stoep gespannen was. Het ontplofte doordat iemand er tegenaan liep. In Amerika speculeert men hevig of het elke keer dezelfde persoon is die de bommen plaatst, of dat men hier te maken heeft met een zogenaamde 'copycat.' Iemand die inspiratie opdoet uit het handelen van de ene crimineel en het vervolgens zelf nadoet.

Als het om één persoon of een groep personen gaat die alle bommen plaatst, dan zouden zij mogelijk hun tactiek aanpassen om de politie te slim af te zijn, zegt een oud FBI-agent tegen FOX.

In de eerste vier bommen die ontploften, zaten granaatsplinters verwerkt. Kleine metalen deeltjes die als spijkers zijn zodra de bom ontploft. Dit soort deeltjes worden toegevoegd om de verwoestende kracht van de bom nog groter te maken, om mensen in de omgeving nog meer te verwonden. Het vijfde pakketje is de eerste bom die met de post werd verstuurd.

FedEx

Het pakketje had als bestemming - niet geheel onverwacht - Austin. Een postmedewerker die bezig was pakketten te sorteren raakte gewond toen het explosief tot ontploffing kwam. Het gaat hier om het welbekende postbedrijf FedEx. Dit bedrijf kan een sleutelrol gaan spelen in het oplossen van het mysterie, want het bedrijf zegt namelijk dat dezelfde persoon bom nummer vijf en zes op de post heeft gedaan bij een klein FedEx-winkeltje in Sunset Valley.

Hierdoor kon het tweede explosieve pakket dat daar werd afgeleverd door de politie worden onderschept zonder dat het afging. Het gebied bleef urenlang afgesloten, omdat de politie elke centimeter wilde onderzoeken op mogelijke aanwijzingen die de dader zouden onthullen. FedEx staat videomateriaal van de winkel af aan de agenten en zij hopen op deze manier een dader te pakken.

Onderzoek

Dat er nu een bom gevonden is die nog helemaal intact is, is goed nieuws voor de politie. Zij kunnen het explosief afleveren bij de experts die uit de bouwwijze mogelijk aanwijzingen kunnen halen. Volgens de politie denken veel mensen die bommen maken dat ze nooit gevonden worden, omdat het bouwwerk toch helemaal uit elkaar knalt. Niets is echter minder waar. Ook uit de verschillende deeltjes kunnen gespecialiseerde teams veel informatie halen.

Ondertussen wordt ook onderzoek gedaan naar de metalen deeltjes in de bommen. Als deze overeenkomen, concludeert de politie dat ze van dezelfde maker zijn. Ook de locaties waar de bommen zijn afgegaan of gevonden is belangrijk in dit onderzoek. Omdat de explosieven vooral zijn geplaatst in woonwijken die vlakbij een snelweg liggen, houdt de FBI er rekening mee dat de dader zijn of haar tripjes zorgvuldig gepland heeft en waarschijnlijk zelf niet in Austin woont.

Meldingen 911

Opvallend aan de manier van opsporen is dat de politie in dit geval openlijk contact heeft gezocht met de dader of daders. Ze hebben op een persconferentie gevraagd of deze persoon hen wil bellen om het motief achter zijn of haar daden uit te leggen. Ondertussen staat de lijn vooral roodgloeiend door bezorgde burgers: in negen dagen is de politie al 1200 keer gebeld met een melding over een verdacht pakketje.

