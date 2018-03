'Glas om Eiffeltoren moet beschermen tegen terreur'

In Rusland is een lugubere ontdekking gedaan. Ongeveer 30 kilometer van de grens met China, in het oosten van Siberië in de stad Tsjabarovsk, is door voorbijgangers een zak met 54 afgehakte handen gevonden. Dat meldt The Siberian Times.

Ritueel of maffia?

De ontdekking zorgde voor nogal wat onstuimige theorieën over waarom de handen zijn afgehakt en achtergelaten. Zo zouden het de handen kunnen zijn geweest van dieven. Het afhakken van de handen zou dan dienst hebben gedaan als straf. Ook denkt men dat het werk van Chinese maffia kan zijn, en het uitvoeren van een ritueel wordt ook niet uitgesloten.

In de zak met handen zijn tevens verband en plastic schoenhulzen gevonden, die normaliter in laboratoria worden gebruikt. Het zou erop kunnen duiden dat de handen in een laboratorium zijn afgehakt. Volgens een onderzoekscommissie gaat het om handen van anonieme lichamen die ooit zijn gevonden.

Wie is verantwoordelijk?

Volgens de autoriteiten zijn de handen niet op een verantwoorde manier geamputeerd. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de afgehakte handen.

