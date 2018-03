Dronken vrouw opgepakt op weg naar eigen bruiloft

In de Amerikaanse stad Austin zijn binnen enkele dagen meerdere slachtoffers gevallen door ontplofte pakketjes. Bij de drie incidenten waren de explosieven als pakketje verpakt en voor de deur gelegd, ze ontploften zodra de slachtoffers ze hadden opgepakt of geopend.

Maandag kostte dat een 17-jarige jongen zijn leven toen het pakketje in de keuken ontplofte. Een vrouw die ook in het huis was, raakte daarbij gewond. Zij is niet in levensgevaar. Later die dag raakte een 75-jarige vrouw gewond door een andere bom, volgens de politie is haar toestand kritiek. Al eerder deze maand, op 2 maart, overleed een 39-jarige man aan zijn verwondingen van ook een explosief pakketje dat voor zijn deur lag.

Racistische daad?

Austins politiechef Brian Manley houdt er rekening mee dat er een verband is tussen de drie aanslagen. De onderzoekers hebben nog geen concrete verdenking. Ook het motief van de aanslagen is nog onbekend. De overeenkomst tussen de slachtoffers is dat ze allen zwarte Amerikanen of latino's zijn. „We sluiten daarom niet uit dat het om een racistische daad gaat'', zegt de politie. „Maar het is te vroeg om dat met zekerheid te zeggen.''

Uiterste voorzichtigheid

Volgens eerste aanwijzingen zijn de pakketjes niet afgeleverd door de postbode of andere bezorgers, zei Manley. De politiechef riep de mensen op om voorzichtig te zijn met pakketjes die zomaar voor de deur worden achtergelaten.

