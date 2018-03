Doktoren in protest tegen eigen loonsverhoging

Het is een actie die we alleen maar kunnen omschrijven als ‘typisch Canadees’. Honderden artsen in het land - dat bekend staat om de altijd vriendelijke, welgemanierde inwoners - zijn namelijk een petitie gestart om hun eigen loonsverhoging tegen te houden.

Artsen in Quebec, een Franstalige provincie van het land, vinden dat ze al te veel verdienen, schrijft The Washington Post. Meer dan zevenhonderd medici hebben de petitie getekend. Op de website waar de oproep is geplaatst schrijft Médecins Québécois Pour le Régime (MQRP): „Wij, dokters uit Quebec, geloven in een sterk publiek systeem en zijn tegen de salarisverhogingen die zijn onderhandeld door de medische bond."

Niet eerlijk

De reden voor de weigering van de loonsverhoging is dat ze het niet eerlijk vinden voor anderen in hun beroepsgroep. Zo zouden zusters en ander ondersteunend personeel in het ziekenhuis helemaal niet zoveel betaald krijgen. Ook hebben patiënten niet altijd toegang tot de zorg die ze nodig hebben, omdat er de laatste jaren flink bezuinigd is. De artsen vinden het daarom kwalijk als zij meer geld zouden krijgen, zonder dat deze problemen eerst worden aangepakt.

Zusters in Quebec proberen al maanden de aandacht van de overheid te krijgen. Zij hebben een ernstig personeelstekort waardoor de werkdruk ongelofelijk hoog is. Ze willen dat de overheid een richtlijn opstelt voor een maximaal aantal patiënten per zuster. Werknemers zouden steeds vaker overwerkt raken. In januari deelde een vrouw uit die groep haar verhaal op Facebook. Het bericht ging direct viral.

Huilend op de bank

Émilie Ricard plaatste een foto van zichzelf waarop te zien is dat ze met tranen in haar ogen zit. De tranen stroomden over haar wangen door een uitputtende nachtdienst. Ze zou die nacht in haar eentje de zorg gedragen hebben voor meer dan zeventig patiënten. De stress in haar lichaam zorgde voor ernstige krampen, waardoor ze zelf niet meer kon slapen.

„Zo ziet zorgen eruit" schreef Ricard bij de aangrijpende foto. Ze uitte haar kritiek op de minister van Volksgezondheid in het land, die claimt dat het systeem goed werkt. „Ik weet niet waar jij je informatie vandaan haalt" schreef de jonge vrouw, „maar in ieder geval niet uit de realiteit. Ik ben gebroken door mijn beroep, ik schaam me voor de armoede van de zorg. Het zorgstelsel is ziek en stervende."

Ook richtte zij zich op de dokters. Er zou altijd geld zijn voor dokters, maar hoe zit het met de andere mensen die voor dezelfde patiënten zorgen? Ondertussen werd in februari een loonsverhoging voor artsen aangevraagd door de medische bond. Medisch specialisten zouden er hierdoor 1,4 procent per jaar op vooruit gaan. Het gemiddelde salaris voor zo'n specialist is al hoog: 403,537 dollar (meer dan 325.000 euro) per jaar.

Onderaan de petitie vragen artsen of het geld dat hen is toegewezen kan worden geïnvesteerd in het zorgstelsel van het land. Of het ook gaat werken is nog maar afwachten. De minister van volksgezondheid heeft wel gereageerd: „Als ze vinden dat ze teveel betaald krijgen, laten ze het geld toch op tafel liggen. Ik kan er wel goed gebruik van maken." Ook vertelde hij dat het probleem met de hoge werkdruk bij zusters zijn aandacht heeft.

