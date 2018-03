Brand Venezolaans politiebureau eist levens

Deze week verscheen Ivanka: de echte first lady, een boek over Trumps dochter Ivanka. Schrijver Thomas Heerma van Voss sprak met de auteur.

Volgens sommigen is zij een zeldzaam licht binnen de bekrompen Trump-organisatie, volgens anderen een zoveelste trouwe volger van haar vader. Opvallend: het boek is geschreven door de Nederlandse Volkskrant-journalist Anna van den Breemer (1984).

Anna, waarom een boek over Ivanka?

Ik ben al heel lang gefascineerd door haar. In 2004 ben ik haar een keer tegengekomen bij een borrel in New York. Ik was toen negentien en kende niemand, zij liep daar volkomen vanzelfsprekend rond en kende iedereen. Ze had een enorm charisma. Ik moest naar haar kijken. Daarna ben ik haar altijd blijven volgen, via social media, via roddelsites. Toen ze ineens een prominente rol kreeg bij haar vaders campagne en ging meedoen in het Witte Huis, dacht ik: hier zit een boek in. Zeker toen ik ook nog ontdekte dat er helemaal geen boek over haar bestáát. En dat de vragen die ik over haar had nergens beantwoord werden.

Wat voor vragen?

Het is erg moeilijk om Ivanka te vatten. Ze verandert voortdurend van houding: ze is een feminist, maar werkt tegelijkertijd nauw samen met deze Amerikaanse regering. Ze is diplomatiek, empathisch, haar vriendenkring bestaat vooral uit Democraten, maar ze staat pal achter haar vader. Hoe verhouden al die aspecten zich tot elkaar?

Hoe heb je het schrijven van dit boek aangepakt?

Elk flintertje informatie over Ivanka heb ik tot me genomen. High en low culture door elkaar, glossy’s, biografieën, noem maar op. Ik heb journalisten gesproken die Trumps familie al hun hele leven volgen, ik ben naar New York gegaan voor krantenarchieven. Maar Ivanka is geen diepgravende politieke of semi-wetenschappelijke analyse geworden, hoor. Het is vooral een vlot leesbaar boek dat ook geschikt is voor mensen die niet in Amerikaanse politiek geïnteresseerd zijn.

Heb je Ivanka zelf gesproken?

Nee. Ik heb haar wel nog gezien bij de vrouwentop in Berlijn, maar nooit contact met haar gehad. Dat wilde ik ook niet, de Trump-familie vertelt toch altijd hetzelfde verhaal. Ik wilde juist daaromheen onderzoek doen.

Wat voor nieuws heb je over Ivanka ontdekt?

Eerst dacht ik hetzelfde als iedereen: zij verschilt enorm van haar vader, zij is de dochter die hem enigszins kan beteugelen. Maar ik ben er tijdens het schrijven van Ivanka achter gekomen dat ze ook vrij veel gemeen hebben. Hun levens zijn altijd nauw verbonden geweest. Toen ze jong was, ging hij weg bij haar moeder, dat was een heel heftige scheiding. Ivanka is toen echt op zoek gegaan naar zijn goedkeuring. Eigenlijk is ze daar nooit mee opgehouden.

