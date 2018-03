Bewijs dat supermarktterrorist sympathiseert met IS

De straten van grote Amerikaanse steden zijn zaterdag bezaaid met mensen die protesteren tegen de omstreden wapenwet.

In Washington lopen honderdduizenden, voornamelijk jonge, Amerikanen de zogeheten March for Our Lives. Ook in onder Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York en Parkland, Florida zijn demonstranten op de been. In die laatste plaats vond in februari een schietpartij plaats waarbij een oud-scholier zeventien mensen om het leven bracht.

Deze schietpartij lijkt meer los te maken dan voorgaande shootings, of in ieder geval: hij blijft hangen. Dit leidt tot veel discussie en nu dus ook grootschalige protesten.

Omstreden

Het bezit van vuurwapens is al heel lang omstreden in de VS. De tegenstanders van beperkingen zien het bezit als een grondrecht. „Een goed gedisciplineerde militie is de noodzaak voor de veiligheid van een vrije Staat, het recht van het volk om wapens te hebben en te dragen mag niet worden aangetast”, staat in de oude grondwet vermeld.

Tegenstanders van de wapenwet zeggen dat hier wordt bedoeld dat burgers in een burgerwacht of als militair of agent wapens dragen, maar dat dit geen grondrecht is voor elk individu. Het Hooggerechtshof staat hier niet achter. Volgens opiniepeilers is dat anders voor twee derde van de Amerikanen, die voor ingrijpende beperkingen van vuurwapenbezit zijn.

Niet alleen in de VS zijn protestanten op de been voor de March of Our Lives, in steden wereldwijd, waaronder Parijs en Sydney, wordt er gedemonstreerd. En ook in Amsterdam. Op het Museumplein kwamen demonstranten bijeen, op initiatief van Democrats Abroad Netherlands en March for Our Lives Amsterdam.