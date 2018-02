Vrouw (60) wordt opgegeten door eigen herdershonden

Hoe kon de 49-jarige skiër Constantinos Filippidis vanuit New York in Californië terechtkomen? Over die vraag buigt de politie van Californië zich momenteel. Filippidis bevond zich een week geleden nog in New York, raakte vermist en werd zes dagen later in zijn skikleding gevonden in Sacramento, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Californië. Dat is 4800 kilometer verderop.

De man, brandweerman van beroep, weet het zelf ook niet, schrijven Amerikaanse media. Hij was op skivakantie met zijn collega's in de Whiteface Mountain in New York, toen collega's hem opeens niet meer konden vinden. Een grote zoekactie werd opgezet.

Hij sliep veel

Filippidis kan zich weinig van het alles herinneren. Hij weet wel dat hij in een 'grote truck' heeft gereden en 'veel sliep'. Hij zou een telefoon hebben gekocht om zijn vrouw te bellen. Zijn vrouw zou er vervolgens voor hebben gezorgd dat haar man het alarmnummer ging bellen.

De politie vond hem vervolgens in Sacramento. Hij zou daarna door een truck gedropt zijn, waar hij ook meteen naar de kapper moest.

Foto verspreid

De politie heeft een foto van Filllidis verspreid, in de hoop dat mensen hem herkennen. „Hij wil heel graag weten waar hij heeft uitgehangen, net zoals wij dat willen”, aldus de politie, die de brandweerman helpt om de laatste zes dagen van zijn leven terug te krijgen.

