Het is het 'graffiti-Mekka' in Queens, 5Pointz. Een groot geel gebouw waar mensen van over de hele wereld al jarenlang met verfbussen aan de slag gaan om het pand, in hun ogen, te versieren. Eigenaar Gerard Wolkoff is het daar echter niet mee eens.

Op één nacht in 2013 verfde hij alle muren van zijn pand wit. De kunstwereld was geschokt, 'een ongeëvenaarde collectie van wereldklasse straatkunst' werd in een nacht vernietigd. De discussie of graffiti kunst is of vandalisme leeft al jaren en het is duidelijk in welk kamp Wolkoff zich schaart. Afgelopen maandag blijkt echter dat de man dit niet zomaar had mogen doen.

6,7 miljoen

Hij werd voor de rechter gesleept door verschillende kunstenaars en zij kregen gelijk: de man moet volgens Vice in totaal 6,7 miljoen dollar betalen voor zijn actie. 150.000 dollar per verwijderd kunstwerk, in totaal 45 verfplaatjes. Het is een overwinning voor straatartiesten die al jaren proberen waardering en legalisatie te krijgen voor hun werk.

De man verhuurde zijn pand jarenlang aan verschillende artiesten. Zij woonden en werkten op de eigenzinnige locatie, maar toen Wolkoff de kans kreeg luxe appartementen van het complex te maken moest alle kunstzinnigheid per direct verdwijnen. De artiesten probeerden dit plan tegen te houden door beroep te doen op de zogenaamde 'VARA'-wet in Amerika. Een Visual Arts Right Act, die werk van 'erkende grootte' beschermt. Maar de eigenaar vernietigde alles voordat een rechter de kans kreeg naar de oproep van de kunstenaars te kijken.

Details

De rechter die nu heeft besloten dat de man een smak geld op tafel moet leggen om de kunstenaars te vergoeden, had nog een eigenaardige toevoeging bij zijn uitspraak. Hij vond dat Wolkoff maar slordig goedkope verf over de werken had gegooid. De witte verf bedekte de muurschilderingen niet eens en de verf was zo slecht dat je er gewoon nog doorheen kon kijken. Kunstenaars voelen zich gehoord door rechter Frederic Block.

Graffiti in Nederland

In Nederland staat graffiti ook nog altijd ter discussie. Is het kunst of vandalisme? Volgens de website anti-graffiti.nl was het aanbrengen van deze muurschilderingen ooit in heel Europa verboden. Dat zorgde er echter alleen maar voor dat iedereen het juist ging doen. Omdat deze aanpak niet werkte, mag nu op aangewezen plekken graffiti worden gespoten.

Ook worden kunstenaars soms zelfs door bijvoorbeeld de gemeente gevraagd een muur van graffiti te voorzien. Dat is niet heel dom gedacht, want de meeste kunstenaars hebben zoveel respect voor elkaar dat zij niet over elkaars werk heen spuiten. Het ongevraagd bekladden van bijvoorbeeld openbare voorzieningen is uiteraard wel illegaal en je kunt hier een flinke boete voor ontvangen. Vast niet de 6,7 miljoen die Wolkoff opgelegd kreeg, maar wel genoeg om het niet te doen.

