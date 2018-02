OneLess: Amerikanen vernietigen massaal eigen wapen

Er lijkt na de schietpartij in Florida iets geknapt bij de Amerikanen. Donald Trump heeft al uitgesproken dat hij openstaat voor een strengere wapenwet, maar dat lijkt veel Amerikanen niet ver genoeg te gaan. Zij lijken zich met #OneLess compleet te willen distantiëren van wapens.

De nieuwe hashtag begon op Facebook bij Scott-Dani Pappalardo, over wie Metro al eerder berichtte. Hij gelooft heilig in het tweede amendement (het recht op wapenbezit), maar de schietpartij in Florida was voor hem naar eigen zeggen „de laatste druppel in een hele grote emmer." De man besloot in een video, die hij op zijn eigen Facebookpagina plaatste, zijn eigen AR-15 (hetzelfde wapen als de schutter in Florida gebruikte) kapot te maken.

#OneLess gaat viral

De actie van de man kreeg van verschillende media aandacht. Dat bleek voor veel andere Amerikanen het zetje in de rug om ook in actie te komen, want na Pappalardo volgden er veel andere Amerikanen. Ook zij zorgden er door hun wapen te slopen voor dat er 'een wapen minder' in Amerika is.

Pappalardo vertelt vandaag op Facebook dat hij blij is met de vele reacties heeft gekregen op zijn initiatief: „We hebben ze nog lang niet allemaal kunnen lezen, maar hopelijk krijgen we dat ooit wel voor elkaar. Het eerste amendement (vrijheid van meningsuiting, red.) is net zo belangrijk als het tweede."

