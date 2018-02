NRA: 'Amerikaanse media houden van mass shootings'

Dana Loesch, de nationale woordvoerster van de Amerikaanse National Rifle Association (NRA) slaat op een conferentie in Washington de spijker op z'n kop. Ze spreekt de media kritisch toe en zegt dat vele mediabedrijven dol zijn op massale schietpartijen.

Profiteren

Ze bedoelt daarmee dat veel media profiteren van het verkeer dat afkomt op die berichtgeving. ,,Nu zeg ik niet dat jullie van die tragedie houden, maar wel van de invloed op jullie cijfertjes", zegt Dana Loesch donderdag tijdens een toespraak op de Conservative Political Action Conference. ,,Vooral de schreeuwende, huilende blanke moeders zijn goud voor jou en velen in de oude media achterin", zegt ze terwijl ze zich richt op de mediabedrijven achterin de zaal.

,,En merk op dat ik zei 'huilende blanke moeders' omdat er elk weekend duizenden rouwende zwarte moeders in Chicago zijn, maar dat vergeten we even'', zei Loesch. ,,Je ziet geen gemeentehuizen voor hen, hè?'', vroeg ze. ,,Waar is het CNN-stadhuis voor Chicago?". Loesch doelt daarmee op het stadhuis van CNN in Florida waar de overlevenden van de schietpartij op de school in Florida bijeen kwamen, en waar de foto's hingen van de overleden leerlingen. Bij de schietpartij vielen tenminste 17 doden.

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Catastrofale gevolgen

Dat was niet de enige frustratie die de woordvoerster wilde uiten. Ze sprak ook haar frustraties naar de FBI uit, omdat zij al werden gewaarschuwd voor het verontrustende gedrag van de schutter voorafgaand aan de schietpartij. De jongen had namelijk op een YouTube-filmpje gereageerd dat hij een professionele schoolschutter wilde worden. ,,Ik weet dat er een paar goede agenten voor de FBI werken, maar het is niet de eerste keer dat ze er te laat bij zijn. Dat heeft catastrofale gevolgen en zou niet moeten kunnen'', zei Loesch.

Bekijk hieronder de speech van de woordvoerster in de video van CNN:

Lees ook Zeventien doden bij schietpartij op school Florida Likeability of 4

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar