God beslist over deelname presidentsverkiezing Oprah

‘De hel op aarde’ wordt Oost-Ghouta genoemd. Vijf vragen over wat er aan de hand is in de Syrische enclave.

1. Waarom is het geweld in Oost-Ghouta gruwelijker dan in de rest van Syrië?

Oost-Ghouta is een Syrische enclave aan de rand van Damascus. Het is de laatste plek in de buurt van de hoofdstad die onder controle van verschillende rebellengroeperingen staat. Sommigen hebben een islamitische achtergrond, anderen niet. De 400.000 inwoners van Oost-Ghouta liggen al sinds 2013 zwaar onder vuur, maar het afgelopen jaar is het geweld toegenomen. De afgelopen drie maanden zijn naar schatting ruim twaalfhonderd burgers om het leven gekomen. Niks en niemand is veilig voor de raketten en bommen. Scholen, ziekenhuizen, huizen, straten, alles wordt verwoest door de regering. Basisvoorzieningen en simpele boodschappen zijn onbetaalbaar geworden en er is een groot tekort aan medische voorzieningen.

2. De Syrische regering is verantwoordelijk voor deze slachting?

Ja. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011, haalt president Bashar al-Assad hard uit. Denk bijvoorbeeld aan Aleppo dat in 2016 ook zwaar onder vuur lag. De regering pakt iedere kans aan om de oppositie uit te roeien. Assad grijpt genadeloos in om te laten zien hoe machtig hij nog is en hoopt de oppositie zo te demoraliseren dat zijn hun verzet stoppen. De regering bestempelt de rebellen als terroristen. Zij willen voorkomen dat zij de regering aanvallen.

3. Dat daarbij burgers doodgaan interesseert Assad niet?

Nee, Assad heeft het niet zo op zijn onderdanen. Hij heeft meerdere malen gifgas ingezet tegen de burgerbevolking. Hij doet dit, omdat het Syrische leger zwak is. Met chemische wapens zorgt hij voor angst en verjaagt hij mensen uit de steden en dorpen. In 2013 was Oost-Ghouta ook het doel van een chemische aanval, die aan meer dan duizend mensen het leven kostte en die bijna leidde tot ingrijpen van Amerika.

4. Waarom grijpt de internationale gemeenschap niet in?

Het gebied is onbereikbaar voor hulpkonvooien. Daarvoor is toestemming nodig en die wordt niet gegeven. De VN probeerde afgelopen week door een resolutie tot een tijdelijke oplossing te komen, maar Rusland blokkeerde het plan voor een wapenstilstand van dertig dagen. Volgens de Russen was het voorstel onrealistisch. „De massahysterie in wereldwijde media draagt niet bij aan het beter begrijpen van de situatie”, zei de Russische VN-vertegenwoordiger Vasily Nebenzia. Rusland heeft zijn permanente zetel tot dusverre tien keer eerder gebruik om VN-resoluties over Syrië te blokkeren.

5. Waarom blijven de Russen Assad steunen?

Ze hebben vanuit hun gezichtspunt geen keus. Volgens hen is het regime van Assad steunen de enige manier om de stabiliteit in de regio te behouden. Wat gebeurt er als Assad niet meer de baas is? De ‘Arabische Lente’ heeft in alle landen waar de burgers in opstond kwamen alleen maar tot chaos geleid. Als het regime valt hebben jihadisten en terreurgroepen als IS en al-Qaida vrij baan. Dat willen de Russen niet. De Verenigde Staten probeerde onder Barack Obama nog iets te doen aan het chemische wapenprogramma van Syrië, maar zijn opvolger Donald Trump trekt zijn handen van Syrië af en geeft Obama de schuld van de rommel daar. Trump heeft letterlijk gezegd dat hij aanvaardt dat Assad aanblijft.

