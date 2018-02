Duitse partijen na maanden eens over coalitie

Het is voor veel mensen een grote droom om ooit een loterij te winnen. Nooit meer geldzorgen en alles kunnen kopen wat je hartje begeert. Klinkt goed. In Nederland is er soms 30 miljoen te winnen, maar in de Verenigde Staten kun je pas echt dik in de prijzen vallen. Astronomische jackpots van honderden miljoenen zijn geen uitzondering.

De megajackpot van de Powerball-lotto stond op 560 miljoen dollar, dit is zo'n 453 miljoen euro. Deze werd gewonnen door een vrouw uit New Hamptshire. Het enige wat ze hoefde te doen is haar identiteit prijs te geven en dit weigert ze. Ze is nu een rechtszaak begonnen tegen de loterij om toch op anonieme basis haar prijs in ontvangst te mogen nemen.

'Jane Doe' wil niet op deze wijze in de media verschijnen ©ANP

'Jane Doe'

De vrouw - die in de Amerikaanse media Jane Doe wordt genoemd - wil de prijs wel in ontvangst nemen maar niet in ruil voor haar identiteit. Via de rechter probeert zij nu haar gelijk te halen. „Ze woont al heel lang in New Hampshire en is een betrokken lid van de gemeenschap", verklaart de advocaat van Jane Doe aan The Washington Post. „Ze wil graag doorgaan met haar leven zoals dat nu is en vrij over straat lopen zonder lastig gevallen te worden om haar prijzengeld van meer dan een half miljard dollar."

De loterij voelt er echter niks voor om op dit verzoek in te gaan. Een prijswinnaar moet zich sowieso identificeren om fraude en misbruik tegen te gaan. Bovendien is een filmpje met een prijswinnaar die een dikke cheque van een half miljard overhandigt krijgt, een krachtige promotie voor de Powerball-loterij.

Rechtszaak

Het lijkt erop dat de gigantische prijs aan de winnares voorbij gaat als ze haar identiteit niet prijsgeeft. In de regels van de loterij staat dat elke deelnemer akkoord gaat met het blootgeven van de naam, woonplaats en de hoogte prijzengeld indien hij in de prijzen valt.

„De New Hampshire Loterij begrijpt dat 560 miljoen dollar winnen een gebeurtenis is die je leven blijvend zal veranderen." verklaart CEO van de loterij Charlie McIntyre. „We hebben al talloze jackpots uitgedeeld en begrijpen dat veiligheid en integriteit hierbij belangrijk zijn voor onze loterijen en de deelnemers. Hoewel we de keuze van deze deelnemer respecteren, kunnen we geen uitzondering maken op haar verzoek anoniem te blijven. Dit staat duidelijk in onze reglementen."

Loterijwinnaars hebben het na hun winst vaak niet gemakkelijk. Naast het feit dat ze vaak ineens een hele hoop nieuwe 'vrienden' hebben, zijn er ook veel verhalen van geluksvogels die later aan lager wal raken of slachtoffer worden van criminelen.