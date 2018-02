Dit stel vraagt elkaar tegelijkertijd ten huwelijk

Dankzij het heldhaftige optreden van trainer Aaron Feis is minimaal één student van een middelbare school in Florida aan de dood ontsnapt. De football-trainer offerde zijn leven op om studenten te beschermen tegen de kogels van schutter Nikolas Cruz, de 19-jarige schutter die woensdag 17 mensen om het leven bracht toen hij op de Marjory Stonemand Douglas High School om zich heen begon te schieten.

Tussen schutter en studenten

Volgens Amerikaanse media heeft trainer Aaron Feis een heldendaad verricht door tussen de schutter en een student in te gaan staan. Volgens Sun Sentinel zou hij de studente door een deur naar buiten hebben geholpen, waardoor ze in veiligheid werd gebracht.

Naast coach was Feis ook beveiliger op Marjory Stonemand Douglas High School. Volgens Willis May, zijn collega-coach, kreeg Feis via zijn walkie talkie te horen dat er een schietpartij gaande was op de school: „Ik hoorde hem zeggen: ‘Nee, dat is geen vuurwerk’. Dat is het laatste wat ik van hem heb gehoord.”

'Als held gestorven'

De dood van de coach werd donderdag bevestigd via het twitterkanaal van het footballteam van de school: „Het is met grote droefheid dat onze footballfamilie kennis heeft genomen van de dood van Aaron Feis”, zo staat er. „Hij was onze assistent-coach en beveiliger. Hij beschermde studenten tegen de schutter toen hij werd neergeschoten. Hij is als een held gestorven en zal voor altijd voortleven in ons hart en in onze herinnering.”

Volgens Sun Sentinel studeerde Feis in 1999 af aan de school in Florida, in 2002 keerde hij daar terug als coach.