Brandweer Florida bevrijdt jongetje uit grijpmachine

De 21-jarige studente Belen Aldecosea wilde haar hamster tijdens de vlucht graag meenemen voor emotionele steun. Ze had twee keer gebeld met de luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines, waarmee ze vloog, om te vragen of het goed was dat ze het diertje meenam in het vliegtuig. De student was onderweg van de Amerikaanse stad Baltimore naar haar ouders in Florida. Geen probleem, werd beide keren gezegd.

Vreselijk advies

Maar toen ze zich samen met haar hamster bij de incheckbalie meldde, werd de hamster geweigerd. De studente wist niet wat ze moest doen, zegt ze tegen regionale krant Miami Herald. Ze besloot een latere vlucht te nemen, zodat ze tijd had om een oplossing te bedenken. Haar vrienden woonden uren rijden verderop en een auto huren kon niet, omdat ze vanwege haar leeftijd geen auto mag huren.

Volgens de studente gaf een medewerker haar toen het advies om de hamster door de wc te spoelen. Dat heeft ze toen gedaan. „Het was vreselijk om te moeten doen. Zij was bang, ik was bang", zegt de studente. „Ik was enorm emotioneel en aan het huilen. Ik heb daarna nog zeker tien minuten gehuild in het hokje van de wc."

Waarom ze het diertje niet vrij heeft gelaten? „Het dier meteen uit haar lijden verlossen, vond ik de meest menselijke optie", zegt ze. „Als ik haar vrij zou hebben gelaten, was ze waarschijnlijk doodgevroren of aangereden door een auto."

'Niet van ons'

De vrouw wil nu om een klacht indienen tegen de luchtvaartmaatschappij omdat ze verwarrende instructies kreeg. Een woordvoerder van Spirit Air heeft toegegeven dat de passagier verkeerd is ingelicht, omdat een huisdier meenemen in het vliegtuig of de laadruimte niet is toegestaan. Maar, benadrukt ze, het doorspoeladvies is beslist niet van hen afkomstig. ,,We willen duidelijk zijn: op geen enkel moment heeft een van onze mensen deze klant aangeraden om een dier door te spoelen of op een andere manier pijn te doen."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar