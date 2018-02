Al 140.000 dollar voor 'held' van Parkland

Ja, je leest het goed: datingwebsites speciaal voor mensen die president Donald Trump steunen. Op de website Trump.Dating en TrumpSingles kun jij je potentiële partner vinden waarmee je in ieder geval al de liefde voor de Amerikaanse president met elkaar gemeen hebt.

Uit een Tinder-onderzoek van 2016 blijkt dat 71% van de online daters politieke verschillen als een dealbreaker beschouwt. We kunnen dus wel stellen dat het datingspel politieker dan ooit geworden is.

Trump.Dating

Je zult het niet geloven, maar 'Make dating great again!' is het slogan van de site. Laten we de proef op de som nemen en kijken hoe het zoeken naar een pro-Trump match in zijn werk gaat. Het eerste wat opvalt is dat de site niet bekend is met het begrip 'genderneutraal': bij het aanmaken van een profiel moet je aangeven of je een echte man of echte vrouw bent.

Volgens de nogal vreemde vervolgkeuzemenu's van Trump.Dating zijn op de site ook getrouwde mensen meer dan welkom, zo stelt Business Insider. Om je relatiestatus door te geven biedt de site opties als 'single', 'heeft een relatie', 'gelukkig getrouwd' en 'ongelukkig getrouwd'. Net als veel datingsites, wil ook Trump.Dating graag een indruk krijgen van hoe je eruit ziet. De site vraagt ​​naar je oog- en haarkleur, en naar je lichaamstype. Daar vind je de opties als 'strak en afgetraind', 'paar kilo's teveel' en 'groot maar mooi'.

Als je profiel eenmaal is ingesteld, gaan we over naar je specifieke interesses en persoonlijke gegevens. Opvallend genoeg biedt de site je ook de mogelijkheid om naast 'republikein' jezelf een 'liberaal' of 'gematigd liberaal' te noemen.

De sectie interesses - die ook fungeert als de categorie 'wat je zoekt in een date' - bevat een aantal vrij standaard vakken, zoals 'films', 'wijnproeven', 'fitness' en 'nachtclubs'. Maar ook 'alleenstaande ouders' is een selectievakje.

Trump Singles

De andere site, Trump Singles, heeft wonder boven wonder dezelfde slogan. Ook hier geef je man of vrouw als geslacht aan, maar je kunt aangeven dat je op zoek bent naar iemand van hetzelfde geslacht. De leeftijd varieert van 20 tot 92 en je wordt gevraagd of je op zoek bent naar 'plezier', 'wat dan ook' - wat dat dan ook mag zijn -, 'dating' of 'vriendschap'. Daarin zit 'm dan ook meteen het grootste verschil van de sites.

Ook hier wordt je gevraagd om je lichaamstype te definiëren als 'slank', 'gemiddeld', 'atletisch', 'een beetje mollig', of 'groot en mooi'. Veel meer hoeven ze niet van je te weten, dus de zoektocht kan beginnen. Maar aangezien de helft van de gebruikers of een cartoon of geen foto als avatar heeft, is of je daadwerkelijk de liefde van je leven gaat vinden, natuurlijk maar de vraag...

