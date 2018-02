Agent toch beloond om niet neerschieten verwarde man

Een stroper die het had voorzien op leeuwen is in Zuid-Afrika op vrij ironische wijze aan zijn einde gekomen. De jager, die het op grote katten had voorzien, viel ten prooi aan een groep leeuwen. De vleesetende beesten hebben hem levend verslonden. Dit gebeurde toen de stroper aan het jagen was in een wildreservaat.

Tot in de verre omgeving was het geschreeuw te horen. Hierop werd een zoekactie op touw gezet. Even later troffen ze de man aan. Of althans, wat ervan over was. Op de plek waar het geschreeuw vandaan was gekomen, troffen ze het lijk aan dat volledig was aangevreten. Identificatie was echter wel eenvoudig aangezien de roofdieren zijn hoofd kennelijk niet lekker vonden. Deze werd volledig intact aangetroffen. Dit meldt Metro UK.

Het bezoekerscentrum van het reservaat waar het incident gebeurde ©Ingwelala Game Reserve

Voor de leeuwen

„Het identificatieproces werd ons niet erg moeilijk gemaakt. Omdat het hoofd van het slachtoffer niet beschadigd was, konden we vrij snel zien om wie het ging", verklaart de luitenant-kolonel van de plaatselijke politie.

Volgens een buurtbewoner van het reservaat is de locatie waar het incident plaatsvond een leeuwenterritorium. „Er was weinig meer van hem over, alleen zijn hoofd was nog niet door de dieren opgegeten. Toen we een schreeuw hoorden zijn we op zoek gegaan. Toen we de situatie aantroffen, hebben we de leeuwen verjaagd met geweerschoten in de lucht. Het was veel te laat om nog iets voor de man te doen, hij was al opgegeten."

„Ik kan niet met zekerheid zeggen dat het slachtoffer een stroper is maar dit lijkt ons wel waarschijnlijk", aldus een woordvoerder van de Zuid-Afrikaanse recherche. „Stropers werken meestal in groepjes van drie en gebruiken specifieke wapens. Omdat ze niet gespot willen worden, werken ze vaak in de duisternis. Bij plaatsdelict zijn - naast de dode aangevreten man - twee paar voetafdrukken te zien. Er waren dus nog twee anderen bij het incident aanwezig, maar zij zijn gevlucht."

Stropers zijn niet de enigen die de duisternis graag gebruiken om te jagen. Katachtigen zien een stuk beter in het donker dan mensen en maken ook dankbaar gebruik van hun ogen die zeer goed in staat zijn om prooien te zien bij weinig licht. „Het is puur speculeren maar ik denk dat het slachtoffer of de hongerige groep leeuwen tegen het lijf liep of dat de leeuwen hun beslopen en de mensen in een hinderlaag hebben gelokt."

Leeuwen zijn sociaal en jagen in groepen ©Unsplash, Joel Herzog

Bedreigde koning

Leeuwen zijn niet geheel ongevaarlijk. De grootste katachtigen nemen ongeveer 250 mensen per jaar op dodelijke wijze te grazen. Een mannetjesleeuw kan tot 190 kilogram zwaar zijn; leeuwinnen - die meestal de jacht uitvoeren - kunnen tot 130 kilogram zwaar zijn. Leeuwen zijn niet alleen sterk maar ook snel. Het zijn echte sprinters die 80 kilometer per uur kunnen halen.

Ondanks deze imposante feiten wordt de leeuw bedreigd, er zijn er nog minder dan 20.000 over in het wild. Leeuwen komen nagenoeg alleen in Afrika ten zuiden van de Sahara voor. Er leeft ook nog een ondersoort van de leeuw in een klein deel van India. Vroeger kwam het dier ook voor in Zuid-Europa en het Midden Oosten. Leeuwen zijn een geliefde prooi voor stropers omdat hun botten, huid en tanden veel geld op kunnen leveren.

De jacht op leeuwen is niet geheel zonder gevaar. Onlangs werd er nog een man in Zuid-Afrika door een verdwaalde kogel per abuis neergeschoten tijdens een jachttripje.

