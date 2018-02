Advocaat Abdeslam wil vrijspraak na procedurefout

De advocaat van Salah Abdeslam wil vrijspraak voor zijn cliënt zien. Volgens Sven Mary heeft de verdachte van de aanslagen in Parijs en de schietpartij in Brussel (waarvoor hij nu wordt berecht) daar recht op aangezien er een procedurefout is gemaakt.

Taalgebruik

De deken duidde voor het onderzoek een rechter aan die gespecialiseerd is in terrorismezaken. Deze was Franstalig, terwijl de deken zelf een Nederlandstalige onderzoeksrechter is. De beslissing om zijn collega aan te stellen, nam hij echter in het Frans, waardoor er volgens Mary sprake is van een inbreuk op de wetgeving van taalgebruik. Hierdoor zou het complete onderzoek nietig moeten worden verklaard.

„Ik pleit niet voor mijn ego of om me interessant te maken", vertelde Mary. „Ik pleit omdat ik denk een invloed te kunnen hebben op het lot van Salah Abdeslam en omdat er één en ander te zeggen is."

Stoïcijn

Abdeslam was zelf niet aanwezig tijdens de vierde dag van de zitting, omdat hij de legitimiteit van de rechtbank niet langer erkent. „Abdeslam is een soort stoïcijn", stelt Mary. „In de zin dat hij zijn lot aanvaardt omdat hij denkt dat het in handen van Allah ligt. Had hij maandag enkel gezegd dat hij een stoïcijn is, had niemand verrast opgekeken. Ik pleit omdat ik denk dat ik een invloed kan hebben op zijn lot en dat de rechtbank dat ook kan hebben. Want er valt wel één en ander te zeggen over de procedure, het recht en de feiten."

