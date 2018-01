‘Zeker geen ‘The A-Team’ aan boord van de schepen’

Bij de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders was de stemming maandag allesbehalve down op Blue Monday. Het bericht dat de overheid toestaat dat koopvaardijschepen voortaan gewapende huurlingen aan boord mogen hebben om zich te verdedigen tegen aanvallen van piraten zorgde voor blije gezichten in De Willemwerf in Rotterdam. Bij de KVNR zijn vrijwel alle Nederlandse rederijen, zo’n 350, aangesloten.

Eindelijk

„Eindelijk”, reageert waarnemend directeur Guido Hollaar op het aangenomen wetsvoorstel van de VVD en het CDA. „Dit is ontzettend positief. We zijn heel blij dat Han Ten Broeke van de VVD dit erdoor heeft gekregen, want volgens ons is het essentieel om op bepaalde schepen huurlingen aan boord te hebben.”

Het afgelopen jaar zijn er bij Somalië geen kapingen door piraten meer geweest, maar aan de westkant van Afrika neemt piraterij juist toe en ook in Zuid-oost Azië komt het nog steeds veel voor. In 2016 waren er alleen al in Azië 129 bekende kapingen.

Beveiliging is dus nodig, maar bij de term ‘huurlingen’ krijgen mensen toch gauw het idee van een stel losgeslagen oud-militairen à la The A-Team. „Nee, absoluut niet zeg”, lacht Hollaar. „Daarom spreek ik zelf ook eigenlijk liever niet over huurlingen. Ik noem het liever private beveiliging. Het zijn allemaal mensen met een militaire opleiding. Nederlandse schepen zijn meestal een stuk kleiner dan de grote containerschepen van buitenlandse reders. Daar is ook een heel beperkte accommodatie, dus je moet denken aan een handvol beveiligers per schip.”

Volgens Hollaar wordt er alleen geweld gebruikt door de huurlingen als het echt niet anders kan. ,,Meestal worden schepen die beschermd worden door militairen, of andere bewapende beveiligers helemaal niet aangevallen. Dan nemen de piraten het risico niet en wachten ze liever op een onbeschermd schip. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er op ieder verdacht schip geschoten gaat worden, maar dat gebeurt ook niet. In andere landen zijn al heel lang dit soort teams actief. Het zijn mensen die aan allerlei kwaliteitscriteria moeten voldoen. Geweld is echt de laatste optie.”

Toen de schepen nog beveiligd werden door militairen, werden er verschillende keren arrestaties verricht op zee. Hollaar zegt dat ook private beveiligers dat recht hebben. „Maar dan moeten piraten eerst aan boord komen en dat is nou net wat we willen voorkomen. Ieder schip dat door gevaarlijke wateren vaart doet in eerste instantie al heel veel aan preventie. Deuren worden dichtgelast, er wordt prikkeldraad gespannen en er staan constant mensen op de uitkijk. Dat maakt het al een stuk lastiger voor piraten om hun slag te slaan. Maar mocht er een piraat in slagen aan boord te komen, dan mogen de bewapende beveiligers hem arresteren. Maar de eerste taak is om piraten zo ver mogelijk van de schepen weg te houden.”

