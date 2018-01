Zeker 37 vrouwen zwanger ondanks Natural Cycles-app

De Nieuw-Zeelandse regering wil camera’s laten installeren op alle commerciële vissersboten om de bijvangst en het illegaal dumpen van vis te monitoren. De vissers zijn hier echter tegen, vanwege de beelden die dat met zich meebrengt. Daarop zouden namelijk dan ook dode pinguïns tussen de vissen te zien zijn, beelden die ze het publiek liever onthouden.

Imagoschade

„De video’s brengen aanzienlijke risico’s met zich mee. Zo komt de privacy van de vissers in gevaar en dreigt er imagoschade voor de Nieuw-Zeelandse economie en de visserij in het bijzonder”, zo schrijven vertegenwoordigers uit de visindustrie aan het Minsterie van Landbouw en Visserij.

Exacte cijfers zijn er niet bekend van hoeveel pinguïns, zeehonden, zeeleeuwen en dolfijnen sterven in de Nieuw-Zeelandse visnetten. Het instituut Niwa schat dat er per kilogram gevangen vis, zo'n 0,2 kilo ongebruikte bijvangst is.

Onbegrijpelijk

Kevin Hague, van de natuurorganisatie Forest & Bird, vindt de brief vanuit de visindustrie onbegrijpelijk. „De visindustrie stelt dat het vangen van met uitsterven bedreigde pinguïns en dolfijnen geen goede beurt zou maken op televisie. De oplossing is simpel: stop met het te doen in plaats van de bewijslast te verbergen. Maar nee, men wil de wet veranderen zodat de rest van ons niet kan zien wat er echt gebeurt.”

De visserij is al jaren een veelbesproken industrie in Nieuw-Zeeland. Enkele jaren geleden was er sprake van een doofpottheorie, waarbij ook de regering was betrokken. De vissers zouden 2,7 keer zoveel vis uit de zee halen als dat ze zeggen te doen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar