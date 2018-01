YouTube straft vlogger voor video in zelfmoordbos

YouTube heeft besloten de zakelijke banden met de populaire vlogger Logan Paul te verbreken. Paul raakte in opspraak toen hij op 31 december een video postte waarop het lichaam te zien was van een man die vermoedelijk zelfmoord had gepleegd.

Kanaal verwijderd van Google Preferred

Het kanaal van Logan is verwijderd van Google Preferred, waarin de topkanalen van YouTube zijn vertegenwoordigd. Daarnaast is Paul uit de serie Foursome gezet en heeft YouTube de projecten die de vlogger nog in ontwikkeling had op het platform ‘on hold’ gezet. De video's op zijn eigen kanaal zijn nog wel gewoon te zien.

De video die Paul op de laatste dag van vorig jaar plaatste, zorgde voor een storm van kritiek. In de video loopt de vlogger met zijn vrienden in het Aokigaharabos in Japan, dat ook wel bekendstaat om het feit dat veel mensen er zelfmoord plegen. Als ze daar een dode man tegenkomen die zelfmoord lijkt te hebben gepleegd, reageren de jongens geschokt, maar worden er ook grapjes gemaakt.

Excuses

Miljoenen kijkers zagen de video voor deze van YouTube werd verwijderd. De meesten noemden de video ‘respectloos’ en ‘walgelijk’. Logan Paul ging door het stof en bood in het nieuwe jaar zijn excuses aan via Twitter: „Ik had de video nooit moeten posten. Ik had de camera uit moeten zetten en moeten stoppen met filmen. Ik schaam me voor mezelf en ben teleurgesteld in mezelf.”

Lees ook Vlogger zegt sorry voor filmen in zelfmoordbos Likeability of 4

Een reactie van YouTube bleef lange tijd uit, wat het videokanaal op kritiek kwam te staan. Nu heeft YouTube dan toch besloten maatregelen te nemen tegen de vlogger, die zelf eerder al aankondigde even een ‘vlogpauze’ in te lassen.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar

Heb je vragen over zelfmoord? Ga naar www.113.nl of bel: 0900-0113 (24/7 bereikbaar).