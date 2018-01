Wolff brengt boek uit voor Trump het kan verbieden

Het boek van Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House, over het presidentschap van Donald Trump, is sinds vandaag verkrijgbaar. Het boek is een week eerder verschenen dan gepland. Dit komt doordat president Trump het niet eens was met het boek en dreigde met een rechtszaak de publicatie te blokkeren.

De populariteit van het boek is enorm. Om middernacht stonden in Washington mensen in de rij om een exemplaar te kunnen bemachtigen, zo meldt NOS. Ook digitaal is het boek niet aan te slepen, niet alleen in de winkels maar ook op sommige sites is het zelfs uitverkocht. Het boek over de president heeft dan ook meteen al een primeurtje te pakken: binnen een dag is Fire and Fury het meest verkochte boek op Amazon.

In het boek staan pijnlijke onthullingen over het Witte Huis en scherpe uitspraken over Trump en zijn familie. Veel van die inside informatie in het boek komt van Steve Bannon. Bannon was Trump zijn topadviseur tot vorig jaar augustus. Het boek heeft een totale breuk veroorzaakt tussen Trump en Bannon.

Trump komt in het boek naar naar voren als onnozel iemand die niets leest, geen politieke prioriteiten kan stellen en niet in staat is zijn eigen adviseurs aan te sturen. Die adviseurs zijn daarom alleen maar bezig met hun eigen carrière en elkaar zwart te maken. In een passage in een boek zegt de voormalige adviseur Katie Walsh dat omgaan met Trump is 'alsof je moet uitzoeken wat een kind wil'. Dat vertelt het RTL Nieuws.

Het is dan ook te verwachten dat Trump tegen het boek in opstand komt. Maar hij zou Donald Trump niet zijn, als hij zijn beschuldigingen niet op Twitter gooide.

De president zegt dat hij nooit met Wolff heeft gesproken voor het boek. Er was volgens Trump geen toestemming voor Wolff om het Witte Huis binnen te komen en hij is meermaals de deur gewezen. Volgens Trump staat het vrijdag vervroegd in omloop gebrachte boek van Wolff 'Fire and Fury: Inside the Trump White House' ,,vol met leugens, verkeerde interpretaties en niet bestaande bronnen''.

Eerder vandaag reageerde de Amerikaanse journalist en schrijver Michael Wolff op de bovenstaande tweet van de president. "Trump is ongeloofwaardiger dan ieder ander mens die op aarde rondloopt", zei Wolff in een interview met NBC News.

Naar eigen zeggen heeft hij bij elkaar zeker drie uur met president Trump gesproken. Dat was tijdens de verkiezingscampagne en sinds hij president is. ,,Ik heb absoluut met de president gesproken, ik weet niet of hij zich realiseerde of het al dan niet om een vraaggesprek ging, maar het was hoe dan ook beslist niet 'off the record','' zei Wolff vrijdag in het programma Today van NBC News.

