Wodkafles van 1,5 miljoen is terug, wel leeg

De peperdure, gestolen wodkafles waar we eerder deze week over schreven, is teruggevonden. De eigenaren van Café 33 in Kopenhagen waren niet echt blij. Dieven wisten een paar dagen geleden een fles wodka die maar liefst 1,5 miljoen euro waard is uit hun zaak te jatten.

Café 33 staat wereldwijd bekend om de enorme collectie wodka. Ze schenken er de meest uiteenlopende merken en soorten, zo ook de allerduurste wodka ter wereld: Russo Baltique. Dat de boeven hier terechtkwamen is dus niet heel gek. Op videobeelden die de eigenaren hebben, is te zien dat de dieven specifiek zoeken naar de peperdure fles en deze meenemen.

Goud, zilver en diamanten

In de bar werd volgens Deense media vaak gepronkt met de drie kilo wegende fles. Hij is gemaakt van goud en zilver en is ingelegd met diamanten. Twee dagen na het verdwijnen van dit luxe pareltje, kreeg kroegbaas Brian Ingberg een telefoontje. Zijn fles was gevonden. Zonder inhoud.

De wodkafles werd teruggevonden op een bouwterrein en overhandigd aan de politie. Dat er geen sterke drank meer in de fles te vinden is, maakt volgens de eigenaar niet uit voor de prijs. Het omhulsel zelf is juist zoveel waard.

