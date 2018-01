Vrouw begint eigen garage uit angst voor misbruik

Patrice Banks is monteur en de succesvolle eigenares van een garage, terwijl ze vroeger niet eens voor de APK naar de automannen durfde.

Dat ze niet durfde, is precies wat haar gedreven heeft haar eigen autokliniek te beginnen. „Ik was bang dat ze misbruik van me zouden maken”, vertelt Banks aan National Public Radio. Ze wist niet veel van auto's, dus konden de mannen haar alles wijs maken en haar zo op hoge kosten jagen. „Ik was het zat om me hulpeloos te voelen en dan met een man te moeten praten.”

Banks, die op dat moment als ingenieur werkte, dacht dat ze zich prettiger zou voelen als ze met een vrouw over haar auto kon praten. Er was alleen één probleempje: ze kon in de wijde omgeving geen vrouwelijke monteur vinden. Dus zat er volgens haar maar één ding op, ze moest het zelf leren.

Nachtcursus

Ze schreef zich in voor een cursus op een technische school. Een cursus die ze 's nachts volgde, zodat ze gewoon kon blijven werken als ingenieur. „Ik was daar de enige vrouw met een stel 19-jarige jongens. Dat was interessant, ik was 31.” Uiteindelijk nam de powervrouw ontslag van de baan die haar een flink salaris opleverde en ging gratis aan de slag in verschillende garages. Ondertussen maakte ze haar cursus af.

Nu is ze sinds 2016 de trotse eigenares van 'Girls Auto Clinic' in het Amerikaanse Darby. Voor haar bedrijf heeft ze vrouwen gevonden met dezelfde mindset. Als je hier aan komt rijden, word je gegarandeerd door een vrouw geholpen. Om het nog aantrekkelijker te maken voor dames, heeft Banks naast de garage een manicure-pedicureruimte en een kapsalon ingericht. Kun je dus tijdens het wachten op je auto meteen je haar en nagels laten doen!

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar