VN noemt Trump racistisch

De VN noemt uitspraken van Trump over „shithole countries” racistisch. Een woordvoerder van de VN valt Trump aan om zijn uitspraken. Dit schrijft de Daily Mail.

Trump wordt ervan beschuldigd denigrerende opmerkingen te hebben gemaakt terwijl hij leden van het congres vroeg of zij meer immigranten afkomstig uit Haiti en Afrika moeten accepteren, in plaats van immigranten uit landen als Noorwegen.

Harde taal

Op twitter ontkende de president vervolgens dergelijke vulgaire woorden te hebben gebruikt, maar gaf wel toe dat er ‘harde’ taal was gebruikt tijdens de vergadering. Tegen de tijd dat Trump zijn woorden ontkende, had VN-woordvoerder Rupert Colville al een reactie klaar waarin hij de president uitmaakt voor racist.

Colville: „als deze uitspraak wordt bevestigd, dan is dit een schokkende en schandelijke opmerking van de president van de Verenigde Staten. Sorry, maar er is geen ander woord voor dan racist.”

Racisme en xenofobie

Colville vervolgt dat je geen landen en een continent kan uitsluiten om de reden dat de bevolking niet blank is, en dat vervolgens als argument te gebruiken voor het feit dat mensen afkomstig uit een van deze landen niet welkom zijn. „De opmerking die de president aansluitend maakte over Noorwegen, maakt dit wel heel erg duidelijk.”

De uitspraak van Trump opent volgens Colville de deur naar de slechtste kant van de maatschappij. Het zou racisme en xenofobie in de hand werken en uiteindelijk kunnen zorgen voor het verstoren en vernietigen van mensenlevens.

Excuses

Paul Altidor, de Haïtiaanse ambassadeur in Washington noemde het schrijnend dat er vrijdag zoveel aandacht was voor de opmerkingen die Trump zou hebben gemaakt over een aantal landen. Altidor zei dat er eigenlijk zou moeten worden stilgestaan bij de aardbeving precies acht jaar geleden in Haïti. Die eiste circa 220.000 levens. Altidor vindt dat Trump zijn excuses moet aanbieden.

De regering van Botswana noemde de uitspraken die Trump zou hebben gedaan ,,onverantwoordelijk en racistisch''. El Salvador heeft formeel protest aangetekend. Eerder deze week meldde de Amerikaanse regering nog dat ze de tijdelijke verblijfsvergunning van 200.000 immigranten uit El Salvador wil intrekken.

