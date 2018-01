Vloggers geweigerd in hotel: Voel mij vernederd

Ik slaap een paar nachten in jullie hotel en in ruil daarvoor plaats ik een positieve recensie op mijn YouTube- en Instagram-kanaal. Het was de gedachtengang van vlogster en influencer Ellen Darby, die in ruil voor het maken van een vlog wel vaker iets gratis kreeg. Nu hoopte ze die methode ook in Dublin kunnen toepassen.

„Vorig jaar heb ik dat ook voor Universal Orlando in Florida gedaan en dat heeft hen geen windeieren gelegd", zo schreef ze naar The White Moose Café (een van de bekendste in heel Ierland) en het bijbehorende hotel Charleville Lodge. Met 87.000 volgers op YouTube en 76.000 op Instagram dacht ze wel indruk te maken, maar de eigenaar van het hotel was niet van een dergelijke deal gediend.

Weinig zelfrespect

Of dit de eerste keer was dat baas Paul Stenson zo'n verzoek kreeg is niet bekend, maar bij hem was de maat hoe dan ook vol. Op social media plaatste hij de mail - zonder daarbij de afzender te onthullen - met zijn commentaar. „Om zoiets te sturen, heb je ballen nodig. Helaas scoor je op het vlak van zelfrespect een pak minder. Als ik je hier gratis laat logeren, wie zal dan mijn personeel betalen?"

Na die eerste vraag somde hij nog wat kostenposten op. „Wat met de mensen die je kamer schoonmaken? De obers die je ontbijt op tafel zetten en de receptionist die je laat inchecken? Of moet ik hen vertellen dat ze in plaats van centen te krijgen zullen mogen figureren in je filmpje? Wie zal er opdraaien voor de kosten van het licht, het water en de verwarming?"

Niet durven

En daar bleef het niet bij. „Gelukkig doen wij het op sociale media ook niet onaardig. We hebben 186.000 volgers op onze twee Facebook-pagina's, 80.000 op Snapchat, 32.000 op Instagram en een 'armzalige' 12.000 op Twitter", vervolgt Stenson. „Maar ik zou nog in geen miljoen jaar iets gratis durven vragen. Ik blog ook een beetje, in mijn ogen is dat gewoon iets op internet schrijven. Dat maakt me niet beter dan iemand anders en geeft me ook geen vrijgeleide om niet te moeten betalen."

Tot slot gaf hij Darby en haar collega's nog wat advies. „In de toekomst leg je toch best geld op tafel zoals iedereen. Als de hotelbazen in kwestie denken dat ze er iets aan hebben, kunnen ze je misschien een betere kamer geven. Maar kom niet zelf bedelen, dan zet je jezelf tenminste niet zo voor schut."

Gratis reclame

Hiermee was het relaas van Stenson ten einde, maar de discussie kwam pas net opgang. Darby maakte snel bekend dat het om haar ging en reageerde in een emotionele vlog van ruim zeventien minuten. „Ik ben razend en voel me droevig en vernederd tegelijkertijd. Ik verdien geld als influencer, het is de enige job waar ik me gelukkig bij voel. Ik heb de indruk dat ik anderen hierdoor ook help. In de voorbije drie jaar heb ik gratis kleding en eten gekregen van mijn lievelingsmerken. Ook hotels en reisagentschappen deden hun duit in het zakje, zo kwam ik op plekken waar ik anders alleen maar kan van dromen. En geef toe: in een tijdschrift of op tv wordt reclame toch ook niet zomaar gratis weggegeven?"

„Ik vind de manier waarop ik behandeld word smerig", vervolgt Darby. „Een mail die ik in vertrouwen gestuurd had, wordt zomaar open en bloot tentoongesteld. En nu word ik natuurlijk overspoeld door honderden giftige reacties. 'Wat een profiteur! Wie denkt ze wel dat ze is?', klinkt het dan. Concreet zijn het vooral dertigplussers die mij -een 22-jarig meisje- proberen kapot te maken. En dat terwijl ik alleen maar het beste van mijn leven probeer te maken. Zij hebben totaal geen idee hoe sociale media tegenwoordig werken."

'Excuus

Vanuit haar community en collega's kreeg Darby veel bijval en al snel werd Stenson behoorlijk onder vuur genomen. Daarop kwam hij met een ironisch bedoeld excuus richting Darby en haar aanhang. „Ik begrijp dat er ophef is ontstaan, omdat een van jullie diep gekwetst is, omdat ze moet betalen net zoals iedereen. Het spijt me dat ik zolang heb gewacht om jullie in te schakelen. Als jullie nu allemaal negatief over mijn zaak praten, is dat enorm goed voor het merk."

Niet veel later volgde er een eveneens ironisch bedankje. „Beste bloggers, ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor het werk dat jullie de voorbije twee dagen hebben verricht. De publiciteit die we hiermee vergaard hebben is onbetaalbaar. Maar treur niet. Jullie werk is niet voor niets geweest. Ik neem het op in mijn boek 'Hoe krijg ik wereldwijde publiciteit zonder één cent uit te geven."

Verboden terrein

Het leidde tot enorm veel nieuwe kritiek, waarna Stenson een drastisch besluit nam: vloggers zijn niet meer welkom in The White Moose Café. „Die beslissing heb ik genomen na de stortvloed aan negatieve reacties vanuit die gemeenschap. Bloggers denken dat ze alles zomaar kunnen krijgen, de haat spat ervan af. En dat allemaal omdat zij weigerde te betalen voor een hotelkamer."

Verder benadrukt Stenson dat hij nooit Darby persoonlijk in haar hemd heeft gezet. „Ze zegt nu dat ik haar voor de leeuwen gegooid heb, maar ik heb haar naam nooit vernoemd. De commotie heeft ze zelf veroorzaakt door een video over de hele kwestie te maken. Altijd het slachtoffer spelen, een gekend fenomeen in het blogwereldje."

Herkennen

Het is overigens nog maar de vraag hoe Stenson een dergelijk verbod wil handhaven. Het lijkt er immers op dat hij zich in de vlogwereld zal moeten verdiepen om vloggers überhaupt te herkennen. Al lijkt de kans klein dat vloggers hem überhaupt nog een bezoekje zullen brengen in de komende maanden.

Opmerkelijk feitje is daarnaast ook, dat ze zich op hun eigen site ook typeren als zijnde influencers.

Niet voor het eerst

Stenson is als hotelbaas niet bang om de confrontatie te zoeken met klanten die wat hem betreft een lijn overgaan. Sinds 2015 geldt er een ban voor veganisten, nadat enkele veganrecensenten volgens hem een lastercampagne begonnen met een golf aan slechte reviews in nog geen 24 uur tijd.

