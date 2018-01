Verkoop van wiet legaal in Californië

Iran heeft in grote delen van het land het internet afgesloten door verschillende telefoonaanbieders. In Iran zijn talrijke spontane protesten in het land naar aanleiding van prijsstijgingen en frustraties over het regime. Donderdag en vrijdag was er in heel Iran een golf van protest, onder meer in steden als Kermanshah, Mashad en Qom.

Vooral in de tweede stad van Iran, Mashad, was het protest heftig. De autoriteiten meldden dat er meer dan vijftig mensen zijn gearresteerd. De aanleiding was volgens waarnemers woede over de stijgende voedselprijs en over corruptie, maar tal van betogers uitten ook hun afkeer van de sjiitische geestelijken die het regime domineren.