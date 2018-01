Vegan Streaker gewond na protest bij stierengevecht

Streaker met een missie, dat is Peter Janssen. De Nederlander staat ook wel bekend als de Vegan Streaker in zijn strijd tegen het dierenleed, maar donderdag ging het voor hem mis tijdens zijn actie.

Colombia

Janssen was naar Colombia gereisd om tijdens een stierengevecht de arena te betreden, maar kwam dit keer niet ver. Hij kwam bij het verlaten van de tribune ten val. Daarbij brak hij zijn hand en liep hij een hoofdwond op.

Janssen is als het gevolg daarvan opgenomen in een Colombiaans ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat hem iets dergelijks overkomt tijdens een van zijn acties. In 2013 werd hij bij een stierengevecht in Spanje in elkaar geslagen, nadat hij zich als spelbreker presenteerde. Afgelopen herfst kreeg hij nog een boete van 11.000 euro voor het verstoren van een dolfijnenshow.

Mooi Weer De Leeuw

Naast Vegan Streaker is Janssen vooral het gezicht van de stichting Konijn In Nood, al werd hij pas echt bekend door zijn verschijning in Mooi Weer De Leeuw.

Eind 2017 sprak hij nog met Metro over de toekomst van het kerstkonijn. „Nog even en dan is het kerstkonijn van tafel. Misschien over vijf jaar, misschien tien."

