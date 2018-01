Trump noemt Afrikaanse landen 'shithole countries'

Er gaat eigenlijk geen dag meer voorbij zonder dat Donald Trump met een uitspraak tal van woedende mensen achter zich aan krijgt. Ook donderdagavond was het weer raak, toen hij een relaas hield over misschien wel het meest besproken onderwerp tijdens zijn presidentschap: immigratie.

„Waarom komen al die mensen uit shithole countries hier naartoe?", vroeg hij zich hardop af tijdens een vergadering met Republikeinse en Democratische senatoren, zo melden het persbureau AP en The Washington Post. In de meeting ging het over tal van Afrikaanse landen en Haïti en El Salvador.

Noorwegen

Trump en zes senatoren bespraken de situatie rondom immigranten uit die landen. Enkele senatoren wilden bescherming voor de immigranten en in ruil daarvoor zou er geld vrij gemaakt worden voor de muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Trump kon zich niet vinden in het op tafel liggende voorstel en pleitte voor meer immigranten uit landen zoals Noorwegen.

Uiteraard heeft dit veel boze reacties tot gevolg. Volgens Cedric Richmond, de voorzitter van de organisatie van de Afro-Amerikaanse Congresleden, is dit nieuw bewijs dat „Trump zijn Make America Great-agenda eigenlijk een Make America White Again-agenda is." Verder reageerde onder andere van Trevor Noah, de presentator van The Daily Show, die geboren is in Zuid-Afrika.

Het Witte Huis heeft inmiddels een verklaring afgegeven, waarin het de uitlating van Trump niet ontkent. „Verschillende Washingtonse politici hebben gestreden voor andere landen, maar Trump strijdt voor de Amerikanen. Trump accepteert alleen een migratiedeal, die niet van invloed is op onze economie en geen terroristen het land in laat. Trump vecht ervoor om ons land alleen hen te laten verwelkomen, die ons land sterker maken en die zich hier makkelijk aanpassen. Hij zal dergelijke zwakke en gevaarlijke kortetermijnvoorstellen de deur wijzen als ze de levens van de hardwerkende Amerikanen belemmeren en daarmee ook immigranten die via legale opties het land in willen ondermijnen."

Goede relatie met Kim

Verder verklaarde Trump nog twee opvallende dingen. Zo stelde hij tegenover The Wall Street Journal een goede relatie te hebben met Kim Jong-un, die hij in het verleden nog wel eens typeerde als maniak, een slechte kerel, dik en lelijk en raketman.

Bovendien wilde hij vervolgens niet zeggen of er al contact is geweest met de leider van Noord-Korea. „Ik zeg niet of ik het al gedaan heb of niet. Ik wil gewoon geen commentaar geven."

Niet naar Londen

Daarnaast kondigde hij aan niet naar Londen te gaan om komende maand de nieuwe Amerikaanse ambassade te openen, iets wat hij eerst nog wel zou doen. Volgens The Guardian is hij bang voor massaprotesten in de Britse hoofdstad, maar zelf heeft hij een andere verklaring.

„Ik heb mijn trip naar Londen gecanceld, omdat ik geen grote fan ben van Obama zijn plannen om misschien wel de beste locatie en ambassade in Londen voor een appel en een ei te verkopen en vervolgens een nieuw uit het centrum gelegen locatie van 1,2 miljard dollar te bouwen. Dat is een slechte deal. Ze wilden dat ik daar het lintje kwam doorknippen: nee!", zo meldde hij op Twitter.

Een kleine uitglijder in dit hele verhaal, is dat de plannen en de goedkeuring voor de nieuwe ambassade stammen uit 2007, toen George W. Bush nog regeerde vanuit het Witte Huis.

Een jaar

Volgende week zaterdag (20 januari) is het precies een jaar geleden dat Trump geïnaugureerd werd als 45ste president van de Verenigde Staten. Een jaar waarin de beloofde muur nog niet gebouwd is, er veel gedoe was rondom het inreisverbod en er al heel veel wisselingen waren in zijn staf.

