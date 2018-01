Trump niet bang voor Oprah: Zou haar verslaan

Oprah Winfrey wordt door haar speech maandagavond tijdens de uitreiking van de Golden Globes volop geroemd en weer volop genoemd als mogelijke presidentskandidaat eind 2020.

Boot afgehouden

Dit is niet voor het eerst, maar Oprah heeft altijd de boot afgehouden. Haar man liet na afloop echter doorschemeren dat haar visie over het presidentschap misschien wel veranderd is.

Daardoor wordt de roep om haar deelname in 2020 alleen maar groter. Zo groot zelfs dat Donald Trump tijdens zijn persconferentie vragen voorgelegd kreeg over een eventuele tweestrijd met Oprah over twee jaar.

„Natuurlijk zou ik Oprah verslaan. Dat zou erg leuk zijn", vertelt de Amerikaanse president. „Maar ik denk niet dat ze het gaat doen. Ik ken haar erg goed. Ik zat in een van haar laatste shows... Ik hou van Oprah."

Oeuvreprijs

Oprah kreeg maandag een oeuvreprijs en sprak bijna Martin Luther King-achtige woorden, alleen dit keer niet met racisme, maar seksueel misbruik als onderwerp. Er zal een dag aanbreken waarop vrouwen en mannen zullen opstaan die ervoor zorgen dat niemand ooit nog me too hoeft te zeggen."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar