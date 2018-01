Volgens auteur Michael Wolff wordt zijn boek Fire and Fury: Inside the Trump White House de ondergang van de Amerikaanse president. De 64-jarige New Yorker zet in het boek een ontluisterend beeld neer van Donald Trump. Een beeld waar de president zelf uiteraard totaal niet mee kan leven. Volgens hem heeft Wolff alles verzonnen en heeft hij de schrijver zelfs nooit te woord gestaan voor dit boek. Trump probeerde de publicatie overigens wel te voorkomen, waardoor het al op voorhand een ‘best seller’ werd. Afgelopen vrijdag kwam Fire and Fury dan eindelijk uit en Trump reageerde dit weekeinde zoals eigenlijk alleen hij kan.

Op de beschuldiging van Wolff dat de president door veel medewerkers wordt gezien als een onnozel, klein verwend kind, reageert Trump met een serie tweets waarin lijkt of hij dat beeld volledig probeert waar te maken. ‘Michael Wolff is a total loser’, is de eerste zin in zijn online-tirade tegen de New Yorkse auteur. Je hoort het hem zeggen en je ziet zijn gezichtsuitdrukking voor je.

Op de aantijging van Wolff dat de presidentiële medewerkers openlijk twijfelen aan de geestelijke gesteldheid van Trump twittert de president: ‘Belachelijk, ik ben juist uiterst stabiel. Een heel stabiel genie, dat ben ik!’

Het moge duidelijk zijn dat de schrijver en de president loodrecht tegenover elkaar staan. Alles wat Wolff beweert, wordt door Trump afgedaan als complete lariekoek. Uiteraard wordt ook het paradepaardje van de president, ‘the Fake News Mainstream Media’, weer van stal gehaald. Want volgens Trump worden door de ‘MSM’ dezelfde tactieken gebruikt waarmee jaren geleden Ronald Reagan werd bestookt. Trump klaagt dat de media een beeld proberen te creëren van een president die niet bijster intelligent is en mentaal in de war. Dat hij dat beeld juist grotendeels zelf creëert met zijn infantiele reacties vergeet de president voor het gemak even.

Door overal een grote grap van te maken, komt Trump met veel weg. Zo heeft de president voor iedere criticaster een lullige bijnaam. Hillary Clinton is ‘Crooked Hillary’ en Steve Bannon, de ontslagen adviseur van Trump, is ‘Sloppy Steve’.

Wolff noemde de president daarom tijdens een interview op NBC ‘de meest ongeloofwaardige mens op aarde’. De schrijver schetst in zijn boek het beeld van een president die regeert zoals hij twittert: onnozel, chaotisch, slecht geïnformeerd en gevaarlijk impulsief. Volgens Wolff is het een totale chaos in het Witte Huis en probeert iedereen in het team van Trump alleen nog het eigen hoofd boven water te houden. Trump zou geen politieke prioriteiten kunnen stellen en totaal niet in staat zijn om zijn adviseurs aan te sturen. Een voormalig adviseur, Katie Walsh, zegt in het boek dat omgaan met Trump is ‘alsof je moet uitzoeken wat een kind wil’.

Lees ook Trump: mijn nucleaire knop is groter en beter Likeability of 4

Hoewel smeuïg om te lezen, is het beeld dat Wolff schetst van Trump precies dat wat veel mensen al hebben van de Amerikaanse president. Het is dan ook zeer de vraag of dit boek Trump ten val gaat brengen, zoals de auteur hoopt.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar