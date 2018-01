Tientallen gewonden bij crash met Duitse schoolbus

Een Amerikaans echtpaar is gearresteerd omdat ze hun dertien kinderen in het donker hadden vastgebonden en lieten verhongeren. David Allen Turpin (57) en Louise Anna Turpin (49) konden worden opgepakt, nadat hun 17-jarige dochter uit het huis was ontsnapt en de politie had gealarmeerd.

Ze was zo uitgehongerd dat de agenten bij wie ze haar verhaal deed, dachten dat ze een jaar of 10 was. Het jongste kind dat werd vastgehouden door de ouders is 2 jaar jong, de oudste 29 jaar.