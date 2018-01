Tiener schiet eigen familie dood op oudejaarsavond

Een 16-jarige jongen uit New Jersey moet voor de rechter verschijnen omdat hij zijn eigen ouders, zus en een familievriendin zou hebben doodgeschoten. De jongen deed dit twintig minuten voor het nieuwe jaar schrijft BBC.

Officiële instanties hebben de identiteit van de schutter niet vrijgegeven, maar de buren herkenden de 16-jarige Scott Kologi. Volgens de buren is Scott een bijzondere jongen. Hij zou autistisch zijn, werd hierdoor op school erg gepest en kreeg vanaf dat moment thuis les van zijn moeder. Zijn broer en zus gingen wel gewoon naar de lokale middelbare school.

Vergunning

Zondagavond om 23:43 kreeg de politie een melding binnen over een schietpartij in een huis in het kuststadje Long Branch. Volgens de autoriteiten die ter plaatse waren, is er gebruik gemaakt van een semi-automatisch wapen waarvoor een vergunning was afgegeven. De vergunning was niet van Scott, maar van zijn vader: een veteraan van het Amerikaanse leger.

Wat het motief is geweest voor het familiedrama is niet bekend. De autoriteiten hebben wel laten weten dat de verdachte als een volwassene zal worden berecht en dat hij zonder problemen is opgepakt. Hij zal terechtstaan voor viervoudige moord en het feit dat hij het wapen niet mocht gebruiken.

Slachtoffers

Vader Steven Kologi (44), moeder Linda Kologi (42), dochter Brittany Kologi (18) en familievriendin Mary Schultz (70) werden dood in de woning gevonden. De broer en opa van de schutter werden niet onder vuur genomen en wisten te ontkomen. Het gezin was niet bekend bij de politie, voor zover nu bekend was het een tragisch ongeluk.

Veel buren hadden eerst helemaal niet door wat er aan de hand was. Zij dachten dat de knallen van vuurwerk kwamen, tot de politie de straat in reed. Wat voor straf de jongen krijgt en wat zijn motief was voor de schietpartij zal tijdens zijn proces aan bod komen.

