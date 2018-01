Spin zet appartement in de hens

Een bewoner van een appartement in de Amerikaanse staat California trof een grote wolfspin op de muur in zijn huis aan. Met behulp van een aansteker poogde de Amerikaan zijn huis te verlossen van het beest. Zo gezegd, zo gedaan. De spin vatte vlam. Probleem opgelost. Maar toen gebeurde er iets onverwachts. De brandende spin ging aan de wandel en veroorzaakte op deze manier brand in het appartement. Dit meldt een plaatselijk medium.

Volgende keer toch maar een Gouden Gids gebruiken ©Colourbox

Pyrospin

Hoe heeft dit kunnen gebeuren? De spin bevond zich op de muur in de slaapkamer van de woning toen hij werd getroffen door de fatale vlam. Het achtpotige beest was niet meteen dood en belandde, terwijl het in brand stond, op een matras. Het matras vatte vlam en dit zette een kettingreactie in gang. De bewoners probeerden de brand nog te blussen met een tuinslang, maar het vuur verspreidde zich desondanks naar de gordijnen, een vlag aan de muur en de kledingkast.

Uiteindelijk moest de brandweer eraan te pas komen om het vuur te doven. Zij kon voorkomen dat de brand zich verspreidde naar naastgelegen appartementen. In het appartement is voor meer dan 10.000 dollar aan schade. De bewoners konden zichzelf in veiligheid brengen, maar zullen de volgende keer waarschijnlijk wel twee keer nadenken voor ze een spin proberen te bestrijden met vuur. Toch is er wel een lichtpuntje; de pyrospin heeft het voorval niet overleefd.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar