Spaanse gevangene komt bij in mortuarium

Dit moet de nachtmerrie van elke lijkschouwer zijn: een doodverklaarde gevangene is bij bewustzijn gekomen in een mortuarium in het noorden van Spanje. Gonzalo Montayo Jiménez kwam bij in een lijkzak, kort voordat autopsie op hem zou worden uitgevoerd. Dacht jij ook dat zoiets alleen in films gebeurde?

Gesnurk uit de lijkzak

De Spaanse krant Voz de Asturias meldde maandag dat de gedetineerde geen teken van leven meer gaf toen cipiers hun gebruikelijke ronde deden in de gevangenis. Het gezicht van Jiménez was blauw en er was geen duidelijke hartslag voelbaar. De cipiers haalden er enkele artsen bij om de gevangene te helpen, maar die constateerden dat hulp te laat was en Jiménez was overleden.

Hij werd overgebracht naar het mortuarium. Daar kregen de forensisch medewerkers de schrik van hun leven toen ze, vlak voor de autopsie, plots gesnurk hoorden vanuit de lijkzak. Toen ze de zak openden, zagen de forensisch medewerkers dat Jiménez nog in leven was. Hij is overgebracht naar de afdeling intensieve zorg van een ziekenhuis in de stad Oviedo.

Advocaat

De familieleden van de gedetineerde zeggen dat hij al vaker epileptische aanvallen gehad heeft en vermoeden dat dat ook in deze situatie het geval was. Ze geloven dat het onmogelijk is dat drie artsen hem daadwerkelijk dood hebben verklaard. Ze vermoeden dat twee van de drie het certificaat zonder te checken hebben getekend. Dat wil zeggen dat er flink wat fouten zijn gemaakt. Zijn familie gaat met de zaak dan ook naar een advocaat, zo meldt Voz de Asturias.

