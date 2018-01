Snowboarder (22) doodgevroren na een avond stappen

Het hoort bij de wintersport: na een dag skiën of snowboarden de kroeg in. Flink wat bier en hossen tot de zon weer schijnt. Maar afgelopen dinsdag raakte de Britse Owen Lewis (22) na een avond stappen in het Franse skioord Risoul vermist. Vrijdagavond is hij teruggevonden: doodgevroren langs een bergriviertje.

Verloren

Volgens de politie doen de voetsporen rond zijn lichaam vermoeden dat hij verdwaald was, toen hij na een avond stappen naar zijn huisje wilde gaan.

Hij werd dinsdagochtend rond 2 uur voor het laatst gezien in de bar, dat was ook het moment dat de bar sloot. De dag erop zouden zijn vrienden aankomen, volgens een bron dichtbij het onderzoek, schrijven Britse media.

Toen Lewis ’s middags nog altijd niet was opgedaagd en familie en vrienden hem niet konden bereiken op zijn mobiele telefoon, werd er alarm geslagen en meteen een zoekactie gestart.

Vrijdagavond

Een reddingshelikopter heeft Lewis vrijdagmiddag iets na 17.00 uur gevonden. De politie gaat ervan uit dat hij een verkeerde afslag had genomen en verdwaald was. Zijn flat was maar een paar 100 meter verwijderd van de bar.

