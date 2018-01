Snelgroeiende astronaut bang dat hij niet terugkeert

Dat astronauten een paar centimeter groeien tijdens hun ruimtereis is niet ongebruikelijk. Vaak is de groei geen groot probleem, omdat ze op aarde vaak snel weer een paar centimeter krimpen. Norishige Kanai maakt zich echter zorgen.

Negen centimeter

De Japanse ruimtereiziger kwam drie weken geleden aan op het internationale ruimtestation ISS. In die tijd groeide hij maar liefst negen centimeter en dat is veel meer dan normaal. Gemiddeld neemt de lengte van een astronaut 2 tot 5 centimeter toe tijdens zijn ruimtereis.

Door zijn extreme groei is Kanai enigszins bezorgd. „Ik groeide als een plant de voorbije drie weken. Zoiets is niet meer voorgekomen sinds de middelbare school. Ik begin bang te worden dat ik op deze manier niet meer in de capsule pas." Je mag namelijk niet te groot zijn als je er gebruik van maakt.

Rugwervels

De groei van astronauten is te verklaren doordat de zwaartekracht op de rugwervels afneemt. „Negen centimeter is veel, maar niet onmogelijk, want elk mens reageert er anders op", vertelt Libby Jackson van UK Space Agency tegenover BBC News.

Kanai trok op 17 december 2017 samen met Scott Tingle en Anton Shkaplero de ruimte in.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar