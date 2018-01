Sneeuw in de Sahara komt steeds vaker voor

Buiten het eerste weekend van december hebben we deze zomer geen sneeuw gezien in Nederland. Op andere delen van de wereld genieten ze momenteel wel van de witte neerslag. Zelfs in de Sahara.

Het klinkt uniek, een witte woestijn. Maar dat valt wel mee. Zeker de voorbije jaren is er steeds vaker sneeuw te bespeuren in de Noord-Afrikaanse zandvlakte.

Sneeuwdroogte

Na 1979 was er 26 jaar lang geen sprake van sneeuwval in de Sahara, maar na 2005 is het nu alweer de vierde keer dat het voorkomt, waaronder steeds de voorbije twee jaar. Een specifieke verklaring voor het vaker voorkomen van sneeuwval, maar het lijkt te maken te hebben met de steeds extremere weeromstandigheden die er als gevolg van klimaatverandering zijn.

Lees ook Amateur legt uniek plaatje vast: besneeuwde Sahara Likeability of 4

Overigens bleef de sneeuw in bijvoorbeeld Algerije niet lang liggen, omdat de temperatuur naarmate de dag vorderde weer snel opliep tot ver boven het vriespunt.

Vrieskou

De Sahara is op dit moment niet de enige plek op de wereld met extreem weer. Zo wordt Amerika al een tijdje geteisterd door extreme vrieskou.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar