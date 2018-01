Scholen in VS oefenen voor schietpartij in simulator

Ongeveer een derde van alle schietpartijen in de VS vindt plaats op scholen, aldus het AD. Om leraren en leerlingen zich beter te leren wapenen tegen dit geweld, besloot het Amerikaanse leger een simulator te ontwikkelen, waarbij leerlingen en leraren zelf de schutter kunnen spelen.

Het leger ontwikkelde een simulator voor schietpartijen genaamd: Enhanced Dynamic Geo-Social Environment (EDGE). In de simulator worden levensechte situaties nagebootst die de leerlingen en leraren voorbereiden op de waarschijnlijk ergste dag uit hun leven. Gaan we ons verstoppen, of gaan we rennen voor ons leven?

Hulpverleners

Tamara Griffith is de hoofdontwikkelaar van de simulatie, zij wijst op het belang van de simulator. „Leraren hebben niet zelf gekozen voor een rol waarbij de kogels ze om de oren vliegen, maar dat is helaas wel de werkelijkheid. Wij willen leraren daarom leren om te reageren als hulpverleners.”

Griffith vervolgt dat de simulator zeker geen prettige ervaring is, maar dat het wel je kansen op overleving kan vergroten. „Dit stelt ons in staat om te oefenen en dingen uit te proberen, te leren wat werkt en wat niet.”

Echtheid

Je kunt in de simulator kiezen voor de rol van leraar, leerling, politieagent, of schutter en dat is een bewuste keuze. Bob Walker de projectmanager zegt: „We moeten ons zorgen maken over zowel een kind, als een volwassene als potentiële schutter.”

Om de echtheid van de simulator te garanderen spraken de ontwerpers met de moeder van een omgekomen leerling en beluisterden ze de opnames van eerdere schietpartijen. „Zodra je de kinderen hoort schreeuwen wordt het heel erg echt”, aldus Walker.

