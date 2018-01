Saudi-Arabië opent eerste autoshowroom voor vrouwen

Het lijkt voor ons misschien heel vreemd, maar in Saudi-Arabië is het een uitkomst. Daar is een autoshowroom geopend waar alleen vrouwen welkom zijn. Ook vrouwen in het land kunnen nu eindelijk op zoek naar een auto.

Rijden zonder rijbewijs

De plek van vrouwen in het land is op z'n zachtst gezegd niet heel gunstig. Pas sinds een paar maanden mogen vrouwen achter het stuur kruipen. Eind september maakte de koning van het land dat bekend op staatstelevisie. Eerder was het voor vrouwen niet verboden om auto te rijden, maar wel om hun rijbewijs te halen. En rijden zonder rijbewijs mag natuurlijk ook niet.

Inmiddels is het ruim vier maanden later en kunnen vrouwen in een veilige omgeving op zoek naar hun droomauto. In de haven van Jeddah, bij de Rode Zee, is in een winkelcentrum de showroom geopend. Niet alleen de klanten zijn vrouwen, ook het personeel bestaat uit vrouwelijke verkopers.

Lees ook Saudische prins: vrouwen mogen rijbewijs halen

Meer vestigingen

Het bedrijf achter de vrouwenshowroom hoopt dit jaar meer vestigingen te openen. Het land is het laatste land waar vrouwen eerder niet mochten rijden. Activisten hebben jarenlang gevochten om vrouwen achter het stuur te krijgen. ,,Het is tijd voor ons om niet meer stil te zijn", zegt één van de belangrijkste activistes Manal al-Sharif volgens Metro UK.

