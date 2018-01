Russische bommenwerpers boven Noordzee onderschept

Twee Belgische F-16’s hebben maandagochtend twee Russische bommenwerpers onderschept boven de Noordzee. De Russische Toepolevs vlogen in de buurt van de Waddeneilanden. De Belgische toestellen gingen door de geluidsbarrière, waardoor in het noordoosten van Nederland een knal was te horen.

De zuiderburen bewaken momenteel het luchtruim van de Benelux-landen. De F-16's hebben de Russen begeleid richting Groot-Brittannië, waar twee Britse jachtvliegtuigen de escorte overnamen.

Bewaking

De Nederlandse en Belgische luchtmacht zijn sinds begin vorig jaar afwisselend verantwoordelijk voor de bewaking van het luchtruim van beide landen en Luxemburg. Als een vliegtuig geen radiocontact maakt, moeten binnen een paar minuten gevechtsvliegtuigen opstijgen, om voorbereid te zijn op een mogelijke dreiging.

Nederland en België wisselen elkaar in principe om de vier maanden af, maar de Nederlandse luchtmacht voerde de beveiligingstaak in de laatste acht maanden van 2017 uit omdat de Belgische toestellen actief waren boven Syrië. Nu de Nederlandse F-16's dat weer hebben overgenomen, is het sinds 1 januari de verantwoordelijkheid van de Belgen om acht maanden op te treden bij schending van het Benelux-luchtruim.

Lees ook Russen oefenen op inname van Nederland en Duitsland Likeability of 3

De Belgische jachtvliegtuigen stegen om 11.21 uur op vanuit vliegbasis Florennes in Wallonië. Een halfuur later kregen ze hun Russische collega’s in het zicht, ten noorden van Nederland op ongeveer 9 kilometer hoogte, liet het Belgische ministerie van Defensie weten. De actie werd aangestuurd vanuit het luchtoperatiecentrum in Nieuw-Milligen.