Penis bleken geldt als nieuw Thais schoonheidsideaal

In Thailand is er een nieuwe trend aan de gang onder jongens op het gebied van uiterlijk. Sinds een maand of zes houdt het Lelux-ziekenhuis zich bezig met het laseren van het mannelijke geslachtsdeel om deze zo bleker te maken, zo meldt het AFP.

Inmiddels worden er zo'n honderd operaties op maandbasis uitgevoerd. Bij de behandeling - waar ze bij Lelux gespecialiseerd in zijn - wordt melanine afgebroken. Hierdoor wordt de behandelde huid witter.

Vijf sessies

Een zo'n behandeling bestaat uit vijf sessies, die ongeveer 540 euro kosten. „Er is veel vraag naar dit soort operaties. We krijgen zo'n 100 klanten per maand, drie of vier per dag", aldus ziekenhuismedewerker Bunthita Wattanasiri.

Het zou vooral om jonge mannen (22 tot 25 jaar) uit de LGBT-gemeenschap gaan. „De behandeling is populair bij homoseksuele mannen en travestieten die zorgen voor hun edele delen."

Facebook-post

Een medewerker plaatste een foto van de behandeling op Facebook, dit zorgde voor veel commotie. Vooral in het buitenland, maar inmiddels is ook de Thaise politie op bezoek geweest om te kijken of alles wel in orde was qua vergunningen.

Hoewel het ziekenhuis niets hoeft te wijzigen in haar manier van werken, heeft het ziekenhuis wel de post verwijderd. Verder het Thaise ministerie van Gezondheid gewaarschuwd voor de mogelijke bijwerkingen (littekens en brandwonden bijvoorbeeld) van de ingreep.

