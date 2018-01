Overlevenden verdwenen veerboot gevonden

De Zweedse oprichter van IKEA, Ingvar Kamprad, is op 91-jarige leeftijd overleden. Een paar dingen die je mogelijk niet wist over Kamprad en IKEA.

Lucifers

Kamprad is een geboren ondernemer. Op jonge leeftijd begon hij op de fiets met de verkoop van lucifers. Hij kocht een grote voorraad op voor een lage prijs en verkocht deze door aan zijn buren. Toen zijn zaakje liep, breidde Kamprad zijn handel uit naar vis, kerstversiering, kaarten, kousen, balpennen en potloden. Toen hij op zijn 17e klaar was met zijn studie, kreeg hij een geldbedrag van zijn vader die hij gebruikte om IKEA op te richten. Dat was in 1943.

Wereldwijd

IKEA is een samenstelling van Kamprads initialen en de eerste letters van Elmtaryd en Agunnaryd, de boerderij en het dorp waar hij opgroeide. In 1943 verkocht IKEA nog van alles, pas in 1951 stortte het bedrijf zich helemaal op de meubelverkoop. Eind jaren vijftig werd besloten om de klanten zelf hun meubels in elkaar te laten zetten en werden de meubels zelf ontworpen. De grootste IKEA-winkel staat sinds 1965 in Stockholm. In 1973 werd in het Zwitserse Zürich de eerste IKEA-vestiging buiten Scandinavië geopend. Vijf jaar later opende IKEA in Sliedrecht zijn eerste vestiging in Nederland. Deze vestiging werd in 2006 gesloten. Momenteel heeft IKEA 13 vestigingen in Nederland en een distributiecentrum in Oosterhout. Tegenwoordig zitten de meeste filialen van IKEA in Duitsland met 46 winkels, gevolgd door de Verenigde Staten (38) en Frankrijk (33). In april 2016 had IKEA 328 winkels verspreid over 28 landen. 267 vestigingen in 25 landen zijn in het bezit van IKEA zelf, de rest bestaat uit franchises. In Delft staat het internationale opleidingscentrum van IKEA voor franchisenemers.

Catalogus

In 1951 verscheen de eerste IKEA-catalogus. In 2011 werden 198 miljoen exemplaren gedrukt, waarvan 6,1 miljoen exemplaren in ons land. De catalogus komt uit in 34 landen, in 61 edities en is beschikbaar in 29 talen. Er zijn kleine regionale verschillen, zo staan er in de catalogi van islamitische landen geen barmeubels.

Dyslexie

Kamprad had dyslexie en had moeite om voorraadcodes te onthouden. Vandaar dat besloten werd de meubels maar een naam te geven. Naast de namen en het zelf in elkaar zetten van je meubels is het ook typisch IKEA dat een verkoper de klanten niet benadert. Op het prijskaartje kun je zien waar je het artikel kan ophalen. Dit wordt ook wel mechanische verkoop genoemd.

Nazi-bijeenkomsten

Kamprad was over het algemeen erg geliefd in Zweden. Hij werd geregeld tot populairste manager van Zweden gekozen vanwege zijn motivatiemethodes. Maar er waren ook geluiden dat zijn motivatiemethodes een te grote druk voor zijn personeel zou opleveren. In 1994 werd bekend dat Kamprad in zijn jeugd nazi-bijeenkomsten bijwoonde. Hij zei daarover dat dit de grootste fout van zijn leven was en dat hij erg veel spijt had. In 1986 stapte Kamprad op als algemeen directeur van IKEA. In 2004 werd gespeculeerd dat Kamprads vermogen op 51 miljard dollar lag. In dit vermogen werd echter ook de waarde van IKEA meegerekend, maar Kamprad bezat het bedrijf niet meer. Niet dat Kamprad op een houtje moet bijten: zijn persoonlijke vermogen wordt geschat rond de 30 miljard dollar, in 2006 en 2007 goed voor de vierde plek op de lijst van Forbes met de rijkste mensen ter wereld. Ondanks zijn grote rijkdom was Kamprad zuinig. Hij droeg zo min mogelijk pakken, vloog economy class en ging regelmatig naar goedkope restaurants.

