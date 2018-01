Onderbroekenlol: Met je 'blote billen' in de metro?

In Londen gingen de mensen vandaag weer massaal zonder broek de metro in. Dit jaar werd voor de negende keer de 'No Trousers Tube-rit' georganiseerd.

Niet voor een goed doel

Je vraagt je misschien af waarom mensen vrijwillig tijdens de winter (het event wordt elk jaar in januari georganiseerd) zonder broek de metro in stappen? Dat vragen wij ons ook af. De blote-billen-rit is namelijk niet bedoeld om geld op te halen voor een goed doel. Het is gewoon een moment om eens zonder broek in de metro te stappen.

Omdat het illegaal is om helemaal naakt in de metro te zitten, mogen de passagiers alleen hun broek uit doen. Hun onderbroek moeten ze aanlaten, meldt Metro UK.