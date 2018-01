Noorden van Amerika zet zich schrap voor extreme kou

De schattige pup Ronnie was een kerstcadeautje, maar amper twee weken later wordt de viervoeter al naar het asiel gebracht. Daarmee is Ronnie de eerste Engelse asielhond van het nieuwe jaar.

Zijn baasje had Ronnie van haar ex gekregen voor kerst, maar dat was van korte duur. Toen de vrouw nog geen week later dakloos werd, besloot ze op de tweede dag van het nieuwe jaar de pup naar het Londense dierenasiel Battersea Dogs & Cats Home te brengen.