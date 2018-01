Nieuw schandaal? Wilde seksfeestjes Silicon Valley

Dacht jij dat er in Silicon Valley alleen maar keihard werd gewerkt? Dan heb je het mis. De Amerikaanse journaliste Emily Chang schreef een boek over mysterieuze seksfeestjes van top-techmannen uit Silicon Valley, waar de drugs en vrouwen in overvloed schijnen te zijn.

Technologische elite

In haar boek 'Brotopia: Breaking up the boys club of Silicon Valley' beschrijft tech-journaliste Emily Chang alles over de exclusive seksfeestjes die worden georganiseerd door (jonge) mannen die de technologische elite domineren. De genodigde arriveren meestal voor het diner, daar wordt vooral gedronken en later op de avond komt er drugs. In haar boek spreekt ze over de 'cudde puddle': er wordt collectief geknuffeld en er worden groepen van twee of drie mensen gevormd, sommige groepjes gaan dan naar een aparte kamer.

Bedrijven als Google, Facebook, Microsoft en Apple zijn gevestigt op de Silicon Valley

De feestjes zijn van grote invloed, want als je niet gaat loop je de kans mis om te netwerken en is er een kans dat je wordt buitengesloten van belangrijke deals. Maar als je de feestjes wel bezoekt brengt dat ook weer bepaalde consequenties met zich mee, meldt Emily aan de Huffington Post.

Voor haar boek heeft Emily meer dan twintig bronnen gesproken die werkzaam zijn in de tech-business in Californië. ,,Vrouwen doen aan die cultuur mee om hun levens te verbeteren. Zij vormen een onderklasse in Silicon Valley," zegt een vrouwelijke investeerder in het boek.

Niet illegaal

Ook mannelijke techneuten doen een boekje open. ,,Ik zie vele mannen die mensen aan het lijntje houden en met tientallen vrouwen tegelijk het bed induiken. Maar als elk van die vrouwen daar niets om geeft, is dat dan erg? Je kan zeggen dat het walgelijk is, maar dat maakt het nog niet illegaal. Het houdt wél een cultuur in stand waarin vrouwen klein worden gehouden”, zegt een mannelijke investeerder.

Het boek komt pas volgende maand uit, maar doet nu al veel stof opwaaien.