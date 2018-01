Nieuw gebouw Dubai wordt nog hoger dan Burj Khalifa

Op dit moment is de wolkenkrabber Burj Khalifa in Dubai is met een hoogte van 828 meter, het hoogste gebouw in de wereld. Maar zoals het er nu naar uitziet, duurt dat niet lang meer. Er liggen concrete plannen bij projectontwikkelaars voor de bouw van een woonreus die daar nog wel wat meters bovenuit steekt: de Dubai Creek Tower.

840 miljoen euro

Hoe hoog de Creek Tower precies wordt, heeft de projectontwikkelaar Emaar nog niet verteld. Maar dat het minstens 928 meter wordt, heeft hij wel laten vallen. In totaal kunnen er straks 470.000 mensen wonen in de nieuwe wolkenkrabber. Even ter vergelijking: dat is nog 100.000 mensen meer dan er in de gemeente Utrecht wonen.

De woonreus zal eruit komen te zien als een gigantische raket. Emaar hoopt de Creek Tower in 2021 te kunnen opleveren. De kosten van de bouw worden rond de 840 miljoen euro geschat.

Foto: AFP

Hypermodern

De architect van het gebouw is de Spaans-Zwitserse Santiago Calatrava Valls. Hij tekende het ontwerp. Volgens de projectontwikkelaar zal het 'ontwerp anders zal zijn dan de wereld ooit heeft gezien', zo stelt Emaar op de website. Hij beschrijft de Creek Tower als het icoon van 21e eeuw. Het gebouw krijgt een hypermoderne architectuur met invloeden van de traditionele minaretten.

Het is de bedoeling dat de reusachtige toren zodra het donker wordt de stad oplicht. Vanaf verschillende verdiepingen, de zogenaamde 'observatiedekken', zal het gebouw een uitzicht van 360 graden bieden op de rest van de stad en het Al Khor dierenreservaat. Ook is de immens hoge toren direct verbonden met een aangrenzend winkelgebied, zo stelt het AD.

