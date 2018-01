'Niemand wil een zwarte kat vanwege selfies'

President Donald Trump van de VS heeft in zijn eerste State of the Union, die vergelijkbaar is met de Nederlandse troonrede, opgeroepen tot eenheid onder de Amerikanen. Daarnaast verwacht de huidige president van de Verenigde Staten ook optimisme. „Dit is ons nieuwe Amerikaanse moment. Er is nooit een beter moment geweest om de Amerikaanse droom te gaan beleven."

Trump benadrukte dat het niet genoeg is om alleen in tijden van crisis bij elkaar te komen. „Vanavond doe ik een beroep op ons allen om onze meningsverschillen opzij te zetten, op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke basis en de eenheid te bereiken die we nodig hebben om de mensen die ons hebben gekozen te dienen", aldus de president.

De Amerikaanse president heeft nogmaals duidelijk gemaakt dat hij schendingen van de regels in de internationale handel niet wil tolereren. „We zullen de Amerikaanse arbeiders en intellectueel eigendom van de Amerikanen beschermen."

Immigratie

Daarnaast zei Trump dat hij immigratie naar de VS een stuk lastiger wil gaan maken. Zo wordt de loterij waarmee een green card mee gewonnen kan worden afgeschaft en wordt het lastiger om een verblijfsvergunning te krijgen op basis van familierelaties. Voor gezinshereniging blijft nog wel ruimte.

Voor de zogenaamde 'dreamers', buitenlanders die als kind illegaal naar de VS kwamen en volledig zijn ingeburgerd, lijkt Trump milder. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden een Amerikaans paspoort krijgen. De VS willen maximaal 1,8 miljoen dreamers de mogelijkheid geven Amerikaan te worden.

Melania Trump verscheen voor het eerst sinds lange tijd weer in het openbaar. Zij was gekleed in een wit broekpak en tekende daarmee scherp af tegen het vele zwart van de Democraten die deze kleur bij wijze van protest droegen.

