Moeder en vriend laten 9-jarige zoon misbruiken

De moeder van het gekleurde jongetje dat in een reclame van de H&M een T-shirt met het opschrift „Coolest monkey in the jungle" aanhad, vindt de commotie die daarover is ontstaan overdreven. Zij zegt begrip te hebben voor de visie van mensen die het racistisch vinden, maar deze niet te delen.

De ophef ontstond toen de wereld lucht kreeg van een advertentie van H&M, waarin een zwart jongetje het eerdergenoemde T-shirt aanhad, terwijl het blanke jongetje naast hem het oranje shirt met het opschrift „Survival expert" tentoonstelt.