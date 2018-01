Milaan wil felbegeerd EMA alsnog binnenhalen

De Iraanse vrouw die afgelopen maand van haar hoofddoek een vlag maakte tijdens de protesten tegen de regering is vrijgelaten. Dit laat een mensenrechtenadvocaat via Facebook weten. De vrouw deed tijdens de protesten haar hoofddoek af en bond deze vast een stok. Ze werd hierop door de autoriteiten aangehouden.

De Iraanse, wiens naam niet bekend is, werd voor velen het symbool van de protesten tegen de strenggelovige overheid. Een foto waarop zij te zien is tijdens haar daad van protest ging viraal op internet. De Iraanse autoriteiten hebben niet op het voorval en de vrijlating gereageerd.

Protest

In Iran braken afgelopen maand protesten uit. Eerst vanwege economische redenen maar later ook vanwege de regressieve religieuze wetten die het land kent. De activiste werd aangehouden voor het niet dragen van een hoofddoek. Dit is strafbaar in Iran. Volgens geruchten is de vrouw 31 jaar oud en de moeder van een peuter.

Toen er in het strengreligieuze land in december protesten uitbraken, greep de overheid hard in. Hier is onder andere de revolutionaire garde ingezet en hierbij verloren 20 demonstranten hun leven. Op internet werd via de hashtag #whereisshe aandacht gevraagd voor het lot van de in beeld gebrachte activiste.

Iran is sinds de Iraanse Revolutie van 1979 veranderd in een zeer religieuze staat. Hier zijn sindsdien ook strenge Islamitische wetten van kracht. Zo moeten vrouwen verplicht hun haar bedekken, is alcohol verboden en staat er de doodstraf op homoseksuele handelingen.

